1,30 le litre de fuel : les difficultés des agriculteurs en cette fin d'été

Les moissons se terminent, il faut maintenant préparer l'automne et l'hiver, "avec du retard" disent-ils, conséquence de la mauvaise météo de début août. Les machines tournent à plein régime et il faut régulièrement se faire livrer du fuel. Francine Deschamps, agricultrice dans la ferme du même nom reçoit une livraison de 5.000 litres toutes les trois semaines. De 1,08 euro début août, le litre se vend désormais autour d'1,30 euro, parfois plus. Cela fait plus de 6.000 euros sur la facture en ce moment.

"Toutes les trois semaines, cela commence à faire, explique l'agricultrice. J'ai récolté 15% en moins cette année. Mais j'achète toujours au prix fort. On achète cher, et tout ce qu'on vend, les récoltes, la viande, le lait, le prix ne bouge pas." A l'année, cela représente un budget d'environ 100.000 euros. Malgré les aides qui existent : "J'attends près de 8.000 euros de l'Etat, révèle Francine. Mais cela n'arrive pas, il paraît qu'ils n'ont plus d'argent !"

La tournée de Patrick, salarié de Vallée Carburants, à Auffay, ne passe pratiquement que par des exploitations agricoles. "Ils ne peuvent pas différer leur consommation. En ce moment, ça y va, ils doivent commander malgré les prix car les machines doivent tourner", dit-il.

Patrick finit par s'arrêter devant la maison de Gérard et Francine. Ils remplissent chaque année leur cuve à la fin de l'été. "En général c'est moins cher à ce moment-là, mais là, c'est entre 700 et 800 euros, tant pis" dit celui qui doit aussi acheter du bois pour chauffer sa maison.

"Les clients surveillent les cours en général, appellent, puis ne prennent pas de créneaux" dit-on à l'accueil de Vallée Carburants, à Auffay, dont les carnets de commandes se remplissent tout de même vite avec les agriculteurs.

