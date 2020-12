1.300 bénéficiaires du Secours populaire de la Vienne ont droit à un plat cuisiné par un chef à Noël

Une vingtaine de restaurateurs poitevins ont décidé de mitonner des petits et des grands plats à destination des plus démunis pour le soir du réveillon. L’opération s’intitule « Touche à sa faim ». Et la distribution a eu lieu ce jeudi 24 décembre dans le quartier des Couronneries à Poitiers.