1 500 personnes défilent à Belfort contre la réforme des retraites

Belfort, France

Ils étaient entre 3 000 et 5 000 le jeudi 5 décembre, lors de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ils sont un peu moins nombreux ce mardi : environ 1 500 personnes ont défilé dans la cité du lion à l'appel d'une intersyndicale. Des manifestants venus d'horizons différents : enseignants, personnel hospitalier ou encore cheminots.

Des manifestants, conscients d'être moins nombreux, mais qui estiment que c'est mieux que rien: " Je comprends qu'on soient moins nombreux, ça a un coût de faire grève" explique ainsi une manifestante. " La lutte continue ce n'est pas parce qu'on est on moins nombreux qu'elle doit s'arrêter " dit ainsi un autre.

S'il faut porter le mouvement pour les autres, on le fera (Alexandre Welch - Sud Rail)

Les cheminots de Belfort, eux en sont à leur sixième jour de grève et ils ne sont pas prêts de lâcher selon l'un de leurs représentants dans l'Est de la France Alexandre Welch, de Sud rail : " les cheminots sont déterminés on le voit dans toutes les assemblées générales, la reconduction du mouvement est votée à chaque fois à l'unanimité partout. On ne négociera pas. On veut le retrait du texte. Nous si on doit porter le mouvement pour les gens qui ne peuvent plus faire gréve on le fera".

Une autre manifestation est prévue ce mardi à partir de 14 heures, à Montbéliard.