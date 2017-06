1.6 millions d'euros de crédits d'impôts débloqués pour l'entreprise Saira Seats à Andrézieux-Bouthéon

L'entreprise de fabrication de sièges pour le ferroviaire devrait pouvoir respirer. Le président de Saint-Étienne métropole vient de l'annoncer ce samedi 3 juin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire lui a confirmé qu'un crédit d'impôt de 1.6 million d'euros serait débloqués pour l'entreprise.

Les 180 salariés de Saira Seats peuvent pousser un "ouf" de soulagement. Leur entreprise est en difficulté depuis un an suite à la faillite de son propriétaire Italien Tozoni. Un dossier complexe pris en main par les élus et notamment Gaël Perdriaux. Le président de Saint-Étienne métropole a demandé au nouveau ministre de l'économie Bruno Le Maire d'intervenir.

Et visiblement il a été entendu, puisque Bruno Le Maire, lui a confirmé qu'un crédit d'impôt de 1.6 millions d'euros serait débloqués pour les années 2014 à 2016 "puisqu'il n'y a plus de blocage du côté de l'administration fiscale"

"_C'est un soulagemen_t" - Hervé Michalon, secrétaire du CE de Saira Seats

Les 180 salariés de Saira Seats (dont 50 intérimaires) ont fait grève pendant une semaine au cœur du mois de mai face au risque de l'arrêt de la production dû au manque de liquidité dans les caisses de l'entreprises. Aujourd'hui c'est donc une vraie bonne nouvelle pour les salariés et Hervé Michalon, secrétaire du CE de Saira Seats : "depuis maintenant un an que l'on attendait, c'est une grande avancée et nous ne sommes plus seuls dans la bataille"

L'annonce officielle devrait être faite aux salariés mardi matin pour la reprise du travail.

Le communiqué de Gaël Perdriau

"Le ministre de l'Economie, Bruno Le maire, vient de me confirmer de vive voix, ce samedi 3 juin, que la décision avait été prise de débloquer très rapidement les 1,6 million d'euros de crédits d'impôt à l'entreprise Saira Seats pour les années 2014 à 2016, puisqu'il n'y a plus de blocage du côté de l'administration fiscale. Le versement doit intervenir dans les tous prochains jours.

C'est une excellente nouvelle et cette décision, aujourd'hui, du ministre de l'Economie va permettre d'envisager, pour les prochains mois, l'avenir de Saira Seats et de ses 180 employés, beaucoup plus sereinement. Je tiens à remercier très sincèrement Bruno Le Maire pour son efficacité dans la gestion de ce dossier complexe.

Lorsque je l'ai alerté, il y a quelques jours, sur la situation de cette entreprise de l'agglomération stéphanoise, il a immédiatement réagi et est intervenu pour trouver des solutions à la situation de Saira Seats, l'un des deux fabricants français de sièges pour le ferroviaire, dont, par exemple, les derniers trams de Saint-Etienne.

Bruno Le Maire rencontrera son homologue italien, lundi prochain, à Rome. Mercredi, c'est le minstre italien qui sera reçu par Bruno Le Maire à Paris.

Après avoir pris les choses en main, nous devons plus que jamais, avec le ministre de l'Economie et l'ensemble des salariés de Saira Seats, rester mobilisés pour qu'une issue favorable et pérenne à ce dossier, soit définitivement trouvée".

Gaël Perdriau, Maire de Saint-Etienne, Président de Saint-Etienne Métropole.