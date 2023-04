1.700 cyclistes à Guéret pour la coupe de France VTT : tous les hébergements complets

Deux champions du monde et un champion olympique arrivent en Creuse le week-end du 28 au 30 avril, et ils ne sont pas seuls. A l'occasion d'une manche de la coupe de France de VTT et d'une autre de la coupe du monde junior, 1.700 cyclistes internationaux investissent le département. Pour accueillir tout ce beau monde, les hébergements sont complets autour de Guéret et bien au-delà.

C'est d'autant plus difficile de répondre à la demande que depuis l'été dernier, les quatre hébergements de l'agglomération du Grand Guéret sont fermés. La collectivité a décidé de se séparer de ses gîtes et campings d'Anzême, Jouillat, Saint-Victor-en-marche et La Chapelle-Taillefert. Ils gardent portes closes en attendant un repreneur,

Réservations six mois à l'avance

Trouver un hébergement entre le 28 et le 30 avril près de Guéret est désormais impossible, confirme l'office de tourisme des monts de Guéret. Edwige Ducluzeau, gérante du gîte de grande capacité "L'Ecrin du Breuil" à La Chapelle-Taillefert, explique : "J'ai eu des clubs de vélos contraints d'aller se loger à plus de 50 ou 60 kilomètres, voire limite Allier."

Ses trente-sept places ont été réservées des mois à l'avance, avant même la confirmation officielle des dates. "Nous sommes complets depuis l'automne. J'ai eu énormément d'appels et j'ai donc dû refuser beaucoup de monde. J'ai le sentiment qu'il y a eu très tôt un déficit d'hébergement."

Le "Tremplin nature" plein à craquer

Pour Dolores Larigauderie, responsable du centre d'hébergement "Tremplin nature" à Guéret, c'est une situation normale : "Quand on voit le nombre de participants... loger à une heure ne me surprend pas. Ce n'est pas propre à la Creuse. Ils se sont tous logés donc il n'y a pas de soucis." Ce centre de 96 lits, nouvellement rénové , et qui a ouvert début avril, affiche pour la première fois complet en ce dernier week-end d'avril.

Le "Tremplin nature" accueillera par exemple des clubs du Jura, d'Ille-et-Vilaine ou encore d'Aix. "On ne peut pas pousser les murs, on peut faire les chaises musicales, mais là ce n'est plus possible, plaisante Dolores Larigauderie. On est complets, on n'accueillera personne d'autre." Ici aussi, les réservations ont été faites dès la fin 2022.

Pauline Ferrand-Prévot à Guéret

Les coureurs viennent de douze pays différents : Belgique, Angleterre, Suisse, Espagne, Italie, Israël, Danemark, Liechtenstein, Allemagne, Estonie, Mexique, Nouvelle-Zélande. Parmi les stars attendues à Guéret, il y a notamment la Française championne du monde Pauline Ferrand-Prévot. Le champion du monde néo-zélandais Samuel Gaze et le champion olympique britannique Tom Pidcock seront également présents.

Les courses auront lieu du vendredi 28 avril au dimanche 30 avril dans les monts de Guéret. Les coureurs pourront participer dans quinze courses organisées par le club "Creuse Oxygène".

Un article rédigé avec Léo Pignol.