1 million d'euros de dégâts dans les commerces après les violences de ce week-end à Montpellier

Entre la marchandise volée et les vitrines brisées, sur 16 commerçants montpelliérains victimes des violences urbaines ce week-end, le montant des dégâts est estimé à plus d'un million d'euros. Un chiffre dévoilé ce matin par le président de la CCI, André Deljarry, dans une interview à France Bleu Hérault. "Entre quatre et cinq boutiques vont rester fermées encore quelques jours et une trentaine de personnes sont au chômage technique". Si le calme semble être revenu dans l'Écusson, André Deljarry ne veut pas résigner sur la sécurité des prochains jours. Lors des manifestations des gilets jaunes en 2019, la CCI avait mis en place des vigiles pour surveiller les commerces. "Si c'était à refaire, je le referais, car la mesure avait porté ses fruits".

En attendant, la CCI de l'Hérault demande à l'Etat de réagir au plus vite pour aider les commerçants en difficulté.

