1 million d'euros de fraudes à l'assurance-maladie en Indre-et-Loire l'an passé

1 millions d'euros de fraudes à l'assurance maladie en Indre-et-Loire en 2016 révélés par la douzaine d'enquêteurs de la Caisse d'assurance maladie. Aujourd'hui, une dizaine d'agents de la CPAM et 2 inspecteurs assermentés traquent les anomalies dans les déclarations et les situations des assurés.

Il y a 10 ans, le montant des fraudes révélés était de 400 000 euros en Indre-et-Loire : pour le patron de cette cellule anti-fraude, il n'y en pas forcément plus mais on sait mieux les détecter.

Dans ce service d'une douzaine d'agents dédié à la lutte contre la fraude, on pratique la pêche au gros : pas question de harceler un assuré étourdi ou ignorant des bonnes pratiques.

Dans ce service dirigé depuis Tours par Jean-Claude Barbot Directeur de la CPAM en Indre-et-Loire et aussi directeur régional Fraudes pour la CPAM du Centre Val-de-Loire, on traque l'anomalie, la déclaration étrange, ou encore la demande de remboursement saugrenue

En 2016 ce service a donc révélé 1 million d'euros de fraude qui représente 167 affaires : 44 fraudes d'assurés et 39 de professionnels de santé. Il n'y a pas aujourd'hui plus de fraudes qu'il y a 10 ans selon le directeur, mais on sait mieux les traquer et on s’intéresse en priorité aux escrocs du système. "Notre assurance maladie fonctionne" dit Jean Claude Barbot "sur le principe de la solidarité et il faut donc à tout prix le préserver".