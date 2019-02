1 million de visiteurs supplémentaires : l'effet Primark incontestable aux Docks Vauban du Havre

En 2018, plus de 7 millions de personnes ont fréquenté les Docks Vauban, au Havre. C'est 1 million de plus qu'en 2017. Une hausse importante notamment grâce à l'implantation de Primark.

Primark fête les 1 an de son implantation au Havre, au sein du centre commercial des Docks Vauban. Le 21 février 2018, l'enseigne irlandaise inaugurait sa nouvelle boutique, la seule en Normandie. Avec 250 emplois créés à la clé. Le bilan est extrêmement positif pour le centre commercial. En 2018, la barre des 7 millions de visiteurs a été dépassée pour la première fois depuis la création des Docks Vauban en 2009. 7 millions de visiteurs, c'est 1 million de plus qu'en 2017.

Devant les portes des Docks Vauban, les clients sont nombreux à ressortir avec des sacs Primark. "Depuis que le magasin a ouvert, ça me donne plus envie d'aller aux Docks. C'est un petit plus", confirme Cynthia. "On arrive avec une certaine somme et un budget à ne pas dépasser. _La facilité, c'est d'aller chez Primark quand on voit les prix et le choix_", poursuit la jeune femme.

Une fréquentation en hausse pour tous les commerces ?

La directrice du site des Docks Vauban, Clémence Grégoire, est très satisfaite de l'arrivée de Primark. "Le bilan est plutôt positif. La hausse de la fréquentation profite à l'ensemble des commerçants", assure-t-elle. En plus de Primark, les Docks ont aussi bénéficié de l'installation de portes pour que les visiteurs ne soient pas exposés aux courants d'air.

C'est globalement l'avis des boutiques sondées. "On a eu quelques mois un peu dur à l'arrivée de Primark. Les gens se sont jetés dessus, du coup ça a un peu cassé le business", souligne quand même le gérant d'une boutique de vêtements. "Mais les gens se sont vite rendus compte qu'un t-shirt à deux euros, c'était bien si il durait deux mois. Ils achètent en quantité chez Primark et peuvent trouver la qualité ailleurs", complète ce responsable.

D'autres grandes enseignes à venir ?

Les Docks Vauban vont fêter en 2019 les 10 ans de leur création. Le centre commercial espère profiter du départ de la Transat Jacques Vabre, au Havre le 27 octobre prochain, pour séduire de nouveaux clients. "On est sur une pente ascendante. L'année 2019 débute bien, avec une période de soldes qui s'est bien passée. On a 6% de visiteurs en plus par rapport à l'an dernier à la même date", se félicite Clémence Grégoire, la directrice du site.

De nouvelles enseignes devraient s'installer aux Docks Vauban en 2019. Mais pas d'annonce officielle pour l'instant.