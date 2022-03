1 tonne 5 de madeleines bientôt fabriquées chaque heure en Dordogne dans l'usine Saint-Michel

L'usine Saint-Michel de Champagnac-de-Belair en Dordogne va accueillir d'ici septembre, la plus grosse ligne de production de madeleines du groupe. 1 tonne 5 de madeleines seront fabriquées par heure.

C'est difficile à imaginer mais à partir de septembre, plus d'une tonne de madeleine sera produite chaque heure à l'usine Saint-Michel de Champagnac-de-Belair en Dordogne, "soit environ 9.500 tonnes par an" explique Yann Gomez, le directeur de l'usine périgourdine.. Le site va accueillir la plus grande ligne de production de madeleines du groupe Saint-Michel. La madeleine est devenue le produit phare du groupe français.

Avant de lancer la production, il faut réaliser toute une série de tests qui commencera pendant l'été. Pour faire fonctionner cette "super ligne", l'usine de Champagnac-de-Belair recrute. Elle propose 60 postes à pourvoir en CDI, dans la production mais aussi dans la logistique et dans la maintenance.