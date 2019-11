Dans le Nord, mobilisation générale pour 10 000 allocataires du RSA

C'est une mobilisation d'une ampleur inédite en France à l'échelle d'un département : 10 000 allocataires du RSA ont été invités, ce jeudi, à la journée "Réussir Sans Attendre" organisée par Pôle Emploi, le Département du Nord et la région des Hauts-de-France.

C'est une journée destinée à booster un public qui a des difficultés à (re)trouver un emploi. Dans la région, 37% des demandeurs d'emplois touchent le RSA. Un chiffre qui grimpe à 42% dans le bassin d'emploi de Tourcoing où l'agence Pôle Emploi accueillait ce jeudi une quarantaine de conseillers ou d'intervenants venus de l'agence mais aussi des services sociaux du département du Nord, de la Région, d'organismes de formation, des responsables RH d'entreprises.

Ne pas ressortir de cette journée sans rien

L'objectif de cette journée, c'est que chaque allocataire ressorte avec au moins l'une de ces trois propositions destinées à améliorer son "employabilité" :

une offre d'emploi grâce à des job-dating sur place

une formation professionnelle

un coup de pouce

Ce dernier concept de coup de pouce s'adresse "aux personnes pas tout à fait prêtes à reprendre un emploi parce qu'elles connaissent des freins annexes à la recherche d'emploi", explique Karine Peixedo, la directrice adjointe de l'agence Pôle Emploi de Tourcoing : "on propose des aides comme le prêt de voiture gratuit, un prêt à taux 0 pour passer le permis de conduire ou la garde d'enfants pour honorer un entretien d'embauche ou du plus durable pour un emploi qui commence".

Un coup de com' ?

Des journées de mobilisation contre le chômage sont régulièrement organisées mais pas d'une telle ampleur. Dans le Nord, c'est l'application du plan de lutte contre la pauvreté souhaité par le gouvernement. Cette jeune demandeuse d'emploi de 28 ans, sans emploi stable depuis 4 ans, veut y croire après un entretien avec la responsable RH d'un centre d'appels :

J'ai eu des dizaines de rendez-vous qui n'ont abouti à rien

"Mais là, elle m'a donné beaucoup d'espoir. Je vis du RSA chez ma mère, des fois on me propose de travailler plus loin mais je ne suis pas véhiculée donc c'est compliqué parce qu'il faut acheter après la voiture, l'assurer".

Rien que sur Tourcoing assure la directrice adjointe de Pôle Emploi, "on propose 70 postes prenables dès demain (contrats de professionnalisation en caisse, logistique et des postes en conseillers de clientèle". Chez WebHelp, ce sont 200 embauches qui sont prévues d'ici mars 2020 'un CDD de 6 mois suivi, si tout va bien, d'un CDI).