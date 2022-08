10.000 commandes sortent chaque jour de l'entrepôt Rentréediscount.com de Toulouse

C'est une véritable fourmilière, le long de la rocade, au sud de Toulouse. L'entrepôt toulousain de Rentréediscount.com est le plus grand des quatre que compte l'entreprise née il y a désormais douze ans, dans l'Aude. La société est devenue leader français de la fourniture scolaire en ligne et réalise 90% de son chiffre d'affaire à la rentrée. Cet été, les entrepôts sont ouverts 7j/7 et 24h/24.

Une commande traitée en seulement dix minutes

Rentréediscount.com propose des listes complètes de fournitures scolaires, en lien avec les établissements qui les fournissent. Ainsi, en seulement quelques clicks, un parent peut commander la liste de son enfant et la reçoit en quelques jours. Les commandes sont traitées par des préparateurs munis de "douchette" où chaque produit est référencé en fonction de son emplacement dans les rayons.

"Tous les jours, le système change certains emplacements des produits pour optimiser tous les parcours des préparateurs de commandes." — Arnaud Laiter

Une liste de fournitures scolaires est préparée "entre dix et douze minutes" explique Patrick Froment, co-fondateurs de Rentréediscount.com en charge des achats et de la logistique "ils ont l'habitude nos préparateurs, ce sont de jeunes étudiants dynamiques et sportifs, ça fait du bien, moi je perds vingt ans chaque été!". Les préparateurs de commandes parcourent, en moyenne, dix kilomètres par jour.

Une croissance galopante

Depuis sa naissance en 2010 dans l'Aude, la société ne cesse de grandir. D'une dizaine de salariés au départ, la société fait travailler jusqu'à 900 personnes l'été. Rentréediscount.com réalise un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros et compte aujourd'hui quatre entrepôts (Pomas, Carcassonne, Rouen et Toulouse).

L'activité a évidemment été boostée pendant la crise sanitaire, avec les grandes surfaces fermées une partie de l'année scolaire. "C'est vrai, pendant la crise, nous avons bien travaillé mais les consommateurs avaient déjà compris que l'achat des fournitures en ligne est plus efficace.", explique Arnaud Laiter, co-fondateurs et dirigeant de la société.

Les rayons toulousains de Rentréediscount.com © Radio France - JMM

Des prix vraiment discount ?

Depuis son lancement, Rentréediscount s'engage dans la proposition d'un catalogue d'articles scolaires à prix bas. Ces tarifs pratiqués sont-ils vraiment moins élevés que ceux des grandes surfaces ? "Nous, on se bat surtout pour vendre une liste pas chère alors que la grande distribution, elle, se bat pour faire des produits d'appel, pour attirer le chaland et de se rattraper sur le reste. Nous, on essaye de se battre pour que le prix moyen de la liste soit le plus bas possible."

"Nous, on essaye de se battre pour que le prix moyen de la liste soit le plus bas possible." — Arnaud Laiter

Le chef d'entreprise poursuit : "Si vous comparez un produit de grande distribution, il est possible que l'on soit plus cher, en revanche, quand vous allez acheter toute la liste, il est fort probable que l'on soit moins cher. Notre stratégie c'est aussi d'être moins cher que nos concurrents internet comme par exemple de la grande enseigne qui commence par un A. Et on y arrive très facilement!".