Dix ans après, la petite commune de Saint-Vivien retrouve une boulangerie

Saint-Vivien, un peu plus de 1300 habitants, deux commerces au centre du village ... et bientôt trois. Dix années après la fermeture de la dernière boulangerie, une nouvelle va ouvrir dans quelques jours. Dimitri et Stéphanie Deléage, un couple de Dompierre-sur-Mer, se mettent à leur compte.

A Saint Vivien, au sud de La Rochelle, c'est la dernière ligne droite avant l'ouverture d'une boulangerie. Un troisième commerce au sein du village. La dernière boulangerie a fermé il y a dix ans.

Si le premier client est prévu mardi matin, le 19 janvier prochain, l'heure est actuellement aux finitions. Devant l'établissement, les ouvriers terminent une terrasse en bois. A l'intérieur, le four à pain est testé. Le projet mûri depuis longtemps par le couple Deléage est en train de prendre forme. Ils connaissaient bien le secteur. Dimitri Deléage : "Mes parents habitent Châtelaillon, je connais très bien l'environnement, je savais très bien qu'il y avait besoin d'une boulangerie ici."

Avec l'ouverture de la boulangerie, deux emplois seront créés

Une ouverture avec à la clef de la création d'emploi. Lucie, une vendeuse, et Stéphane, un boulanger. La conviction est là, l'envie aussi, pour ce couple qui se lance dans cette aventure à Saint-Vivien, mais avec de sérieux investissements financiers, le doute n'est jamais très loin. Dimitri Deléage : "On ne sait pas du tout comment cela va se passer. On appréhende, on a peur, est-ce que la demande va vraiment être là, on verra, mais le stress est là."

Terrasse en bois devant la future boulangerie de Saint Vivien © Radio France - Gérald Paris

Dimitri et se femme ont déjà un objectif de vente de 500 pains et baguettes par jour dans un premier temps, 800 à 900 à moyen terme. Il y aura aussi de la pâtisserie, et du snacking avec un espace extérieur sur la terrasse pour manger, quand le coronavirus et la météo le permettront.

Les riverains attendent avec impatience l'ouverture

Cette boulangerie au cœur du village est en tout cas très attendue. Les riverains sont impatients, comme Aurore "On est très contents. Ravis. Plus besoin d'aller à Châtelaillon en voiture pour chercher du pain frais."

Le bar-tabac au centre de la commune fait pour l'instant dépôt de pain. Une activité qui cessera bien sûr avec l'ouverture de la boulangerie à 100 mètres. Jérémy le gérant : "Cela va attirer plus de monde au centre. C'est un plus. Cela va faire revivre le village. J'espère que cela va marcher, et çà va marcher."

Reportage sur l'ouverture de la boulangerie à Saint-Vivien Copier

Un optimisme ambiant qui devrait déjà donner le sourire au couple Deléage. L'ouverture se fera ce mardi matin à 6 heures 30. Un 19 janvier qui restera c'est sûr comme la date d'un nouveau départ pour Dimitri et Stéphanie.