10 ans des Rives de l’Orne à Caen : “une réussite” selon Gilles Déterville (opposition municipale)

Implanté depuis mai 2013 face à la gare de Caen, le centre commercial des Rives de l'Orne abrite 70 boutiques et restaurants, un cinéma de 10 salles, un hôtel, 220 logements, plusieurs sièges administratifs et 700 places de parking. Il a permis d’élargir le rayonnement commercial du centre-ville sans nuire aux petites boutiques selon Gilles Déterville, membre de la majorité socialiste qui dirigeait alors le conseil municipal de Caen. “Sa taille (NDLR : 76.000 m²) en fait un modèle un peu intermédiaire par rapport aux centres commerciaux des périphéries. C’était l'ambition pour ce nouveau quartier. Parce qu'au-delà de l'aspect commercial, c'est tout un quartier d’habitations qui était voulu comme une prolongation du centre ville avec la gare. Il y avait ce chaînon manquant, qui est maintenant rempli et qui fonctionne globalement”.

Une décennie après son inauguration, le centre abrite de nombreux sièges administratifs, à commencer par celui de Caen-la-Mer ou encore France Bleu Normandie. Ce qui assure un “vivier” de plusieurs dizaines de salariés pour les restaurants, le supermarché ou encore les 70 boutiques réparties dans les deux bâtiments des Rives de l’Orne. “Les commerçants du centre-ville disaient que le centre commercial serait une menace pour eux. Mais dix ans après, elle ne s’est pas réalisée. Les Rives de l'Orne ont aussi permis de créer 400 emplois” souligne Gilles Déterville, toujours membre du conseil municipal mais aujourd’hui dans les rangs de l’opposition.

Halle gourmande, tram, Palais des Sports : des critiques

L’autre grand projet commercial caennais concerne la place de la République, avec la Halle gourmande voulue par l’équipe municipale de Joël Bruneau, le maire LR de la ville depuis 2014. “Nous défendons cette idée de Halle gourmande ou de marché couvert, qui était d’ailleurs dans notre programme 2014, mais pas à cet endroit, qui est un périmètre historique important pour la ville de Caen. Il ne faut pas abimer l’équilibre et l’harmonie de la place de la République” critique Gille Déterville.

Au-delà du commerce, l’élu socialiste s’oppose aussi au tracé du futur tramway qui doit passer par l'Hôpital psychiatrique de Caen (EPSM) “les élus communautaires n’ont même pas pu voter en séance publique” tonne Gille Déterville. Enfin le futur Palais des Sports, dont l’inauguration est prévue dans quelques semaines, suscite aussi le courroux de l’opposant municipal. “Nous nous sommes toujours opposés à ce Palais des Sports. Pour deux raisons. Sa localisation parce qu’avec le Parc Expo, le Zénith et le Stade d’Ornano tout proche, ça fait une agrégation de gros équipements au même endroit. Il y avait quand même deux autres communes candidates et pourquoi tous les gros équipements seraient réservés à Caen ? Et sur le principe même, pourquoi un tel investissement de 40 millions d’euros pour le sport d’élite dans la période économique actuelle !”. Gilles Déterville ne rejoint donc l’équipe municipale que sur la réussite des Rives de l’Orne, au moment où le centre commercial lance les festivités de son dixième anniversaire avec des animations tous les samedis du 15 avril jusqu'au 13 mai.