10 % d'appentis en plus cette année au CFA de Saintes

La filière de l’apprentissage a de plus en plus la cote. Le Centre de Formation d'Apprentis de Saintes a par exemple vu son nombre d’alternants augmenter de plus de 10 % cette année. Une croissance qui s’explique en partie grâce au plan de relance. Initié en septembre 2020 par le gouvernement, il a permis d’augmenter le montant de la prime à l’embauche d’un apprenti.

Les primes à l'embauche revues à la hausse

Pour un alternant mineur embauché en première année, l'entreprise reçoit 5 000 euros de la part de l’Etat. Si l'alternant est majeur, elle perçoit alors 8 000 euros.

Auparavant, l’embauche d’un apprenti ne rapportait “que” 4 000 euros, peu importe l’âge du jeune.

Au total, 2 221 primes ont été distribuées cette année. Dans le même temps, 3 780 jeunes ont signé un contrat d’apprentissage.

Les entreprises volontaires

Cyrille Blattes, directeur du Centre de Formation d'Apprentis de Saintes, avoue avoir été surpris face à l’engouement suscité par ses aides. “On pensait qu’avec la crise, il y aurait moins d’embauche. En fait, ça a été l’inverse”.

L’année prochaine, le nombre d'apprentis ne devrait pas faiblir. Au contraire. Cyrille Blattes a déjà reçu 40 % de candidatures d’entreprise supplémentaires pour la rentrée prochaine.

En revanche, les filières d'apprentissage ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Si les métiers du BTP et les professions de services ont pour beaucoup continué à fonctionner durant les confinements, certains secteurs comme le tourisme ont été totalement à l'arrêt. Les apprentis en restauration du Centre de Formation d'Apprentis de Lagord n'ont eux quasiment pas pu travailler de l'année.