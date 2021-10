10 % des établissements contrôlés cet été dans l'Hérault sanctionnés pour manquements graves

Les professionnels du tourisme connaissent et respectent de mieux en mieux la réglementation

10 % des établissements de tourisme contrôlés cet été dans l'Hérault ont été sanctionnés pour des manquement graves. 680 contrôles ont été réalisés dans la restauration, les hôtels ou les campings par la direction départementale de la protection des populations (DDPM) 276 manquements ont été relevés, dont 64 graves.

Dans la restauration, ce sont surtout des problèmes d'hygiène qui ont été constatés, des locaux sales, inadaptés et des conditions de conservations des aliments inappropriées, mais aussi des informations erronées sur l'origine des viandes notamment. Ces restaurants ont du faire des travaux, du nettoyage et de l'achat de matériel. Huit ont été sanctionnés administrativement et un pénalement.

Dans les hôtels ce ne sont que des soucis mineurs qui ont été constatés, 23 établissements ont été contrôlés. Quelques infractions mineures aussi du côté des activités de loisir et de sport.

Sur les marchés de plein air, la Protection des Populations constate une nette amélioration sur les étals. 9 sur 10 sont conformes, c'était seulement 6 sur 10 en 2015. La principale infraction concerne les revendeurs de fruits et légumes qui vendent leurs produits de manière trompeuse sous le label "produits de pays".

Les inspecteurs ont aussi fait des contrôles sur des fêtes organisées dans des domaines viticoles, des PV ont été dressés notamment sur l'étiquetage de certains produits.

Enfin des contrôles ont été réalisés sur les livreurs Uber Eats et Delivéroo notamment sur Béziers. Des livreurs qui ne transportent pas toujours les plats dans de bonnes conditions d'hygiènes, ils ont écopé d'avertissements pour la plupart.

La DDPP constate par ailleurs qu'une majorité de professionnels connaissent et respectent les exigences de protection d'information du consommateur. L'Hérault reste une des premières destinations touristiques en France, classé au premier rang pour le nombre de nuitées en camping Le tourisme, c'est 1,7 milliard d'euros de Chiffre d'affaire.