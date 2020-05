Au moins 10 millions de litres de bière vont être détruits en France, parce que non consommés à temps en raison du confinement.

10 millions de litres de bière détruits à cause du confinement

La fermeture des bars et restaurants depuis mi-mars coûte cher aux brasseurs, obligés de détruire 10 millions de litres.

Des milliers de fûts périmés, et donc dans l'obligation d'être détruits. C'est une nouvelle conséquence du coronavirus : 10 millions de litres de bières vont être détruits en France, parce qu'ils n'ont pas pu être consommés à temps, en raison du confinement. C'est ce qu'annonce le syndicat professionnel Brasseurs de France. Des bières très houblonnées, qui ne se conservent pas plus de trois mois sans perdre leur saveur.

Plusieurs millions d'euros de perte

"La fermeture brutale des cafés, restaurants, l'arrêt des activités touristiques et l'annulation de tous les festivals et salons a laissé plus de 10 millions de litres de bières, majoritairement en fûts, en souffrance", détaille Brasseurs de France.

Si ces 10 millions de litres semblent peu de choses au regard des 22,5 millions d'hectolitres produits pour 2020 (estimation), ils représentent plusieurs millions d'euros de pertes pour des brasseurs parfois fragiles financièrement. Environ 25% des brasseries sont actuellement à l'arrêt faute d'activité, et près de trois quarts des brasseries déclarent une perte de chiffre d'affaires de 50% ou plus depuis le 15 mars.

Parmi les nombreuses mesures demandées par les brasseurs, une aide à la "destruction des stocks de bière", comme le réclament les viticulteurs auprès de Bruxelles pour le vin