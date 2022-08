6 millions de touristes sont venus en vacances sur la Côte d'Azur depuis le mois de mai

Alors que la période estivale se termine dans quelques jours, l'heure est au bilan. C'est un été record pour la Côte d'Azur, encore plus fréquentée qu'en 2019

6 millions de touristes entre mai et septembre et 10 millions depuis le début de l'année 2022 sont passés pas la Côte d'Azur. Ces chiffres sont comparables à la fréquentation de 2019, une année de référence en matière de tourisme.

L'Inde dans le viseur

40% des visiteurs de notre département viennent de France, majoritairement des régions PACA et Rhône-Alpes. On trouve ensuite les britanniques en deuxième et les américains sur la troisième marche du podium.

"Nous allons nous mettre en lien avec le marché indien avec une mission de reconnaissance en septembre", avance Alexandra Borchio-Fontimp, présidente du Comité Régional pour le Tourisme. "C'est un marché porteur qui viendrait tout au long de l'année, et pas seulement en juillet et en août", ajoute-t-elle.

L'arrière-pays oublié ?

Sur le haut et le moyen pays, pas de données chiffrées pour le moment. En revanche, le CRT Côte d'Azur annonce une fréquentation à la hausse par rapport à 2019. "On a fait quelques pourcents de fréquentation en plus, cela témoigne de l'engouement pour nos vallées", se réjouit Alexandra Borchio-Fontimp. Concernant l'arrière-pays, la clientèle est majoritairement française.