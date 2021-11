100 000 euros pour une vente aux enchères de montres Lip à Besançon

Une vente aux enchères de montres de la marque bisontine Lip a attiré 200 collectionneurs et passionnés. Les 220 pièces ont trouvés preneurs pour un total de 100 000 euros.

220 montres, pendules et chronographes étaient présentés lors de cette vente aux enchères à Besançon. Au premier rang, une montre Lip Dauphine de 1965 et une Lip Incabloc de la fin des années 1950.

On appelle ça une vente en gants blancs dans le milieu. La totalité des 220 montres, pendules et chronographes de la célèbre marque bisontine Lip ont trouvé preneur. Une vente dont le somme totale s'élève à prêt de 100 000 euros, soit le double de l'estimation globale de départ. Certaines ont vu leur valeur multipliée par 5 ou 10, et même par 20 pour une montre de plongée.

La palme de la plus grosse vente revient malgré tout à une montre or à cadran bleu marbré qui s'est envolée à plus de 3000 euros.

Les pièces, issues d'une collection remarquable d'un collectionneur du Grand Est, remontent à la période art déco jusqu'au année 1970, décennie qui a vu la liquidation de l'entreprise et la reprise de la marque par une partie des salariés.

Organisée par la maison de Vente Astrid Guillon, la vente a rassemblée environ 200 participants, dont plus des trois quarts participaient en ligne. La salle de vente était quant à elle pleine.

De nombreux collectionneurs, mais également des passionnés de la marque, attachés à l'histoire de l'entreprise. L'entreprise Lip, fondée 1867, étaient devenue au fil des années un symbole de l'horlogerie en Franche-Comté. Le mouvement sociale qui avait éclaté dans les années 1970 à la suite de plan de licenciements, avait eu un retentissement national. L'entreprise était passée par une tentative d'autogestion, avant d'être racheté par la Manufacture Générale Horlogère.

Actuellement, les montres Lip sont de nouveaux développées et assemblées à Besançon, dans les locaux de l'horloger SMB.