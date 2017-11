100 000 visiteurs attendus à la Foire de Grenoble

Le nouveau directeur général d'Alpexpo François Heid était l'invité de France Bleu Isère à 7h50 ce vendredi matin pour l'ouverture de la foire de Grenoble, dont France Bleu Isère est partenaire. Avec le salon Mountain Planet qui a lieu tous les deux ans, c'est l'un des évéments majeurs d'Alpexpo.

Cinq-cents exposants et 100 000 visiteurs sont attendus à la Foire de Grenoble qui s'ouvre ce vendredi matin et pour 10 jours. François Heid, directeur général d'Alpexpo, qui accueille l'événement, était l'invité de France Bleu Isère ce vendredi. Il est revenu sur cette édition 2017 marquée par un anniversaire : les 50 ans des JO de Grenoble. Parce que le parc des expositions et les JO ont un peu la même histoire.

"Alpexpo est né des Jeux Olympiques puisque ce site a été créé pour être la gare routière. Il y avait aussi des boutiques de luxe et les studios d'une radio confrère."

La Foire qui débute ce vendredi est un des événements forts pour Alpexpo : certaines années, elle représente un tiers du chiffre d'affaire.

François Heid sur France Bleu Isère Copier

L'entreprise gagne de l'argent tous le deux ans

Alpexpo a connu des turbulences ces dernières années avec des directeurs successifs, un déficit d'un million d'euros en 2015 et un appel d'offre infructueux pour trouver un délégataire privé (aujourd'hui Alpexpo est une SPL, société publique locale). Le président Claus Habfast a engagé un redressement "significatif et qui permet d'envisager l'avenir avec sérénité" selon François Heid.

"Structurellement l'entreprise gagne de l'argent tous les deux ans, grâce au salon Mountain Planet qui contribue fortement à son équilibre, l'enjeu c'est sur les années impairs de dégager complémentaire qui permette d'avoir un équilibre sur l'ensemble des années.

Il faut notamment renforcer l'activité congrès pour augmenter le chiffre d'affaires selon François Heid.