100 euros pour 100 familles, une commune de l'Orne veut aider les plus en difficulté face à la hausse des prix

Il s'en étonne lui-même mais depuis quelques jours, Vincent Beaumont enchaîne les sollicitations de la presse. Le maire de La Ferrière-aux-Etangs a subitement gagné en notoriété avec son initiative pour aider les plus démunis de ses administrés. Le conseil municipal a décidé de débloquer 10 000 euros pour attribuer un chèque de 100 euros aux 100 familles les plus en difficultés face à la hausse des prix, "L'opération 100 pour 100", comme l'ont baptisée les élus.

De plus en plus d'habitants qui ont du mal à joindre les deux bouts

"La semaine dernière, une assistante sociale attirait notre attention sur une personne seul avec trois enfants pour un dépannage alimentaire," indique Vincent Beaumont, "et on a débloqué aussitôt une aide de 50 euros." Des sollicitations qui sont de plus en plus fréquentes constate l'élu. Le conseil municipal avait entamé sa réflexion sur une aide au début de l'année, elle a donc été votée en avril. Cela représente 0,7% du budget de fonctionnement de la commune, une somme "importante au regard de nos dépenses" souligne le maire.

Une aide sous forme de bons d'achat

L'idée derrière cette aide est de permettre aux habitants de répondre aux dépenses de premières nécessité. Ces 100 euros par foyer seront donc distribués sous forme de bons d'achats valables localement : chez le boucher, dans le supérette de la commune et à la station essence. L'élu rappelle que La Ferrière-aux-Etangs, située au sud de Flers, est dans une zone rurale où la voiture est souvent indispensable.

Pour en bénéficier, il faut un quotient familial inférieur à 650 et apporter des justificatifs bancaires pour montrer que l'ont ne dispose pas d'autres ressources. C'est le CCAS, le centre communal d'action social qui s'occupe ensuite de traiter les dossier et de distribuer l'aide. Il est déjà possible de faire une demande et les chèques seront remis à la rentrée de septembre.

Face aux nombreuse situations, la municipalité invite également ceux qui le peuvent à faire un don au CCAS en rappelant, que "c'est comme pour les associations", c'est déductible du montant d'impôts payé.