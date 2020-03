Recyclage : 100 millions de vieux téléphones portables dorment dans les tiroirs des Français

Recycler son téléphone portable est extrêmement simple et surtout gratuit. Voilà le message associé à la publication ce jeudi par franceinfo, de l'étude d'Ecosystem, évaluant à 100 millions le nombre de mobiles qui dorment inutilement dans les tiroirs des Français.

Pour parvenir à cette estimation, Ecosystem, l'organisme qui organise et développe la collecte, la dépollution et le recyclage des équipements électriques et électroniques en France, a calculé la différence entre les 6 à 9 millions de téléphones donnés ou revendus chaque année et les 20 millions de nouveaux téléphones achetés sur la même période.

L'envoi de son vieux portable est gratuit

Ecosystem incite donc ceux qui ont des vieux smartphones inutilisés chez eux à les faire recycler. Pour cela il suffit de l'envoyer gratuitement par la poste. C'est très simple. Tout est expliqué sur le site jedonnemontelephone.fr. La démarche consiste à imprimer une étiquette et à la coller sur l'enveloppe.

Ces téléphones sont ensuite, soit désossés pour en recycler certaines matières, soit réparés et reconditionnés pour être revendus. Ce travail n'est pas réalisé à l'autre bout du monde, mais en France, au Pin (Loire-Atlantique), entre Nantes et Angers, sur le site des Ateliers du bocage, propriété du réseau d’Emmaüs.

Cette activité permet à des personnes en insertion professionnelle de retrouver le chemin de l'emploi, après avoir été formées aux métiers de l’électronique, du numérique ou de la logistique.

604 000 tonnes d'électroménager recyclés

L'année dernière, Ecosystem a collecté 604 000 tonnes d'équipements électriques (machines à laver, réfrigérateurs, sèche-cheveux, ordinateurs ou encore téléphones portables).

En 2019, la collecte a progressé de 5% par rapport à l'année précédente, sauf en ce qui concerne les écrans et les téléphones portables dont la collecte est en recul.