100% solidaire et gourmand en Labourd intérieur : toutes les initiatives à découvrir

Retrouvez toutes les solutions pour acheter des produits près de chez vous et soutenir l'action de ceux qui cultivent, fabriquent et cuisinent des produits made in Pays Basque de Saint Pée sur Nivelle à Hasparren en passant par Cambo Les Bains et Espelette durant cette période de confinement.

La cuisine pour tous et le partage sont des grandes valeurs de France Bleu Pays Basque avec notamment notre émission "On cuisine ensemble". Il est normal pour nous de vous proposer les bonnes pratiques en période de confinement de tous nos invités qui habituellement flattent nos palais et papilles. Ils sont professionnels des métiers de bouche ou producteurs et ils ont créé des initiatives pendant le confinement, France Bleu Pays Basque vous en propose quelques-unes.

Le magasin de producteurs Zarea d'Hasparren vous accueille

En plein centre d'Hasparren le magasin Zarea propose de nombreux produits issus d'une quinzaine de fermes locales toutes signataires de la charte Idoki. Viandes, fromages, légumes et fruits de saison, produits laitiers et boissons vous attendent du mardi au samedi, de 9h-12h30 et de 15h30-19 h (sauf mercredi et jeudi après-midi).

La maison du piment à Ustaritz maintient ses livraisons

Depuis 1996 Vincent Darritchon et son équipe vous proposent dans leur boutique d'Ustaritz le fameux piment d'Espelette et de nombreux produits. Pendant le confinement les commandes sont toujours possibles sur le site internet ou à récupérer directement sur place.

Hurbil, le magasin de paysans de Saint Pée sur Nivelle est à votre disposition

Situé dans la zone artisanale Lizardia à Saint Pée sur Nivelle le magasin Hurbil est ouvert les jeudis et vendredis de 15h30 à 19 heures et les mercredis et samedis de 9h à 12h30 vous pouvez y trouver de très nombreux produits alimentaires issus du Pays Basque.

Le drive mobile Biozkaria livre à Cambo et Hasparren

Le collectif Biozkaria réunit 9 fermes basques et béarnaises en Agriculture Biologique et il travaille beaucoup avec la restauration collective et surtout avec les cantines scolaires. Pendant le confinement il vous propose des colis de viande. Des livraisons sont organisées.

Les commandes se font par mail : ventedirecte.biozkaria@gmail.com et toutes les infos se trouvent sur le site internet.

Elika, l'épicerie paysanne et bio d'Espelette est ouverte

12 fermes et producteurs issus d'Espelette et des communes avoisinantes ont crées cette épicerie qui vous propose des produits locaux de qualité pendant le confinement. L'épicerie est ouverte du mardi au samedi entre 9h et 12h30 en mode drive.

La plateforme collective Lekukoa à Cambo et Espelette

Lekukoa, le relais paysan, orgainse des lieux de distribution chaque semaine dans 14 communes du Pays Basque. Le mercredi de 10h à 11h sur le parking du château derrière la mairie à Espelette et le vendredi de 10h30 à 11h30 sur le parking du collège Errobi à Cambo les Bains. Pour commander il suffit de se rendre sur le site officiel de la plateforme Lekukoa.

La commune de Saint Pée sur Nivelle répertorie sur son site internet tous les commerces de la ville ouverts pendant la période de confinement. Y sont notamment notés les horaires d'ouverture des magasins d'alimentation et des restaurants.