1000 personnes dans la rue à Caen pour demander une hausse des salaires

La journée de mobilisation interprofessionnelle a été largement suivie à Caen : 1000 personnes sont descendues dans la rue. Manifestants et syndicats (CGT, FSU, UNSA) demandent une revalorisation du SMIC à 2000 euros brut et une hausse des pensions pour les retraités.

"De cette société là, on en veut pas !", scandent les manifestants depuis la place Saint-Pierre à Caen. Ils sont nombreux : 1000 et ils demandent une hausse des salaires. Tous ont répondu à l'appel des syndicats (CGT et UNSA) à se réunir lors de cette journée de mobilisation interprofessionnelle.

Parmi les premières préoccupations : la revalorisation du SMIC à 2000 euros brut (contre 1 603,12 euros actuellement), la hausse des pensions de retraite et des bourses étudiantes.

Des salaires qui ne suivent plus la hausse des prix

Sur place, sont présents des salariés, mais aussi des retraités. Jean-Claude, salarié de la fonction publique, est venu manifester. Avec la hausse des prix de l'énergie et de l'essence, maintenir un bon niveau de vie est devenu compliqué :

"Cela fait plus de 20 ans que nos salaires n'ont pas été revalorisés. Quand je compare à l'évolution de l'inflation, on a perdu environ 20 % de notre revenu. Pour moi, il y a urgence, on ne peut pas continuer comme cela pour espérer vivre décemment", constate-t-il.

Des arguments partagés par Martine, retraitée :

"Les pensions de retraite, salaires et minima sociaux sont ridiculement bas aujourd'hui quand on compare aux dividendes versés aux grandes entreprises. Je suis là pour un partage des richesses. On ne demande pas des sommes exorbitantes. On veut simplement que chacun puisse vivre dignement".

Les étudiants mobilisés pour leur avenir

Au milieu du cortège, les étudiants sont aussi là pour défendre leur cause. Pour eux, la hausse des frais d'inscriptions à l'université et la sélection ne passe pas.

C'est le cas de Mathilde, 19 ans. Dans ses mains, une pancarte "Étudiant, travailleurs, retraités tous concernés".

Elle explique : "On est tous touchés. Les travailleurs se mobilisent pour les salaires, nous pour des conditions de travail décentes. Les nouveaux candidats veulent agrandir les inégalités et imposer une hausse des frais d'inscriptions. Nous, on ne veut pas se retrouver à 10 dans un amphi au lieu de 200." Avant de poursuivre : " En plus, le gouvernement veut nous faire travailler de plus en plus tôt. Au final, on partira en retraite de plus en plus tard."

Les étudiants mobilisés contre la sélection à l'université © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

Une journée de mobilisation donc unanimement suivie par toutes les générations.