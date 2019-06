A Auxerre, la SNCF lance un appel à projets pour redynamiser les petites gares

Auxerre, France

L'objectif de la SNCF à travers l'opération 1001 gares, c'est d'utiliser des locaux restés vacants dans les gares de villes moyennes ou de campagne. Pour cela, la SNCF propose de mettre de mettre à disposition des espaces qui lui appartiennent pour un loyer symbolique. Cela peut intéresser les collectivités, les associations mais aussi les partenaires privés.

Une partie des locaux de la SNCF mis à disposition de la Région Bourgogne Franche Comté © Radio France - Isabelle Rose

La gare d'Auxerre n'a pas attendue le lancement de cette opération nationale de la SNCF pour développer des lieux de vie. Avec l'aide de la Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois, l'ancienne halle "Paris Morvan" accueille une école du numérique : WEB FORCE 3. Dans un autre lieu, c'est un FABLAB qui s'est installé grâce à une association. Actuellement, le conseil Régional réaménage l'ancien buffet de la gare pour y installer des bureaux.

Le FABLAB d'Auxerre s'est installé dans les locaux de la SNCF © Radio France - Isabelle Rose

A ce jour, 296 gares en France propose un espace à la location. 1000 le seront à terme. Dans l'Yonne, une seule gare est pour le moment concernée : il s'agit de la gare de Villeneuve-la-Guyard. D'autres devraient suivre, à Pont-sur-Yonne ou Villeneuve-sur-Yonne. L'enjeu est de valoriser le patrimoine de la SNCF qui n'est plus utilisé, de créer du lien social et de redynamiser les territoires.

Pour déposer un dossier, il faut se rendre sur le site 1001gares.fr

