103 élèves de primaire privés d'école à cause d'une panne de chaudière à Saint-Martin-de-Boscherville

Les 103 élèves d'école primaire de Saint-Martin-de-Boscherville (Seine-Maritime) n'ont pas pu rentrer dans leur salle de classe ce lundi 5 décembre 2022. La chaudière du vieux bâtiment est tombée en panne dans la nuit.

"On a déposé Lili et dix minutes après on a reçu un coup de fil de la maîtresse, raconte Céline, maman d'une petite fille de CM2. Elle nous a informé de dysfonctionnement du chauffage et que les enfants pouvaient être accueilli au chaud dans la garderie."

D'autres parents, comme Charlotte, ont du s'organiser. Cette travailleuse libérale a pris son après-midi pour venir chercher sa fille Romane, en classe de CP, et deux de ses camarades : "On s'est organisés avec les parents des uns et des autres pour se relayer le matin et l'après-midi."

"Rien à voir avec la baisse de température le weekend"

Pour Fabien Gras, maire adjoint de Saint-Martin-de-Boscherville, il est surtout important de préciser que cette panne n'est pas liée à la régulation de température testée dans les bâtiments publics. Depuis trois semaines, ils sont chauffés à 19 degrés en semaine, et le chauffage est baissé à 16 degrés le weekend pour suivre les recommandations d'économie d'énergie du gouvernement.

"C'est très embêtant pour les parents, mais c'est un problème de chaudière relativement banal", précise l'élu. "Ça n'a rien à voir avec la baisse de température le weekend."

L'école devrait reprendre dès ce mardi 6 décembre, et sera surveillée jusqu'à ce que la pièce défectueuse soit remplacée. La Ville espère la recevoir d'ici mercredi.