1083 lance un jean en coton de la Drôme

C'est un champ presque comme un autre, à la sortie de Romans-sur-Isère. Au sol, pourtant, des résidus blancs dénotent sur la terre sèche du nord de la Drôme. Joris Roux, jeune ingénieur-agronome, y a planté du coton, et après plusieurs années de tests, d'échecs, il a récolté, à l'automne, 200 kilogrammes de cette fibre végétale. Dans le même temps, des agriculteurs du Gers ont récolté 1.600 kilogrammes. Le tout sous la houlette et la supervision de la marque 1083, qui depuis dix ans manufacture des jeans au maximum "Made In France". Pour la première fois, le produit proposé sera (quasiment) fabriqué à 100% dans l'Hexagone, même le coton sera français.

ⓘ Publicité

"Pour cultiver du coton, il faut surtout de la chaleur"

"Il y a trois ou quatre ans, j'ai eu l'idée en feuilletant un magazine : pourquoi ne pas produire du coton pour 1083, qui a toute sa filière en France, mais pas la matière principale", raconte Joris Roux. Sur les terres de la ferme familiale, il mène ses expériences, jusqu'à la récolte de 2022. "Pour cultiver du coton, il faut surtout de la chaleur, donc l'année dernière, c'était parfait", sourit-il. Selon lui, ce n'est pas une culture très "demandeuse" en eau : la parcelle récoltée n'était pas irriguée et a subit la sécheresse terrible de l'an passé.

Alors que Joris montre les grands sacs renfermant le coton français, dans la grange, son grand-père, agriculteur et propriétaire des terres, débarque : "jamais je n'aurais pensé voir du coton pousser ici". Il s'exclame : "d'ailleurs les gens qui passaient n'y croyaient pas quand on leur disait". Désormais, Joris Roux attend la machine lui permettant d'égrener le coton, c'est-à-dire séparer la graine de la fibre.

1082 jeans en coton français à l'automne

Une fois l'opération effectuée, le filage sera fait sur les sites de production des Vosges ou du Nord, mélangé avec des jeans recyclés (ce qui évite l'étape "teinture", le coton étant déjà bleu). Après la coupe et la couture, les jeans sortiront des sites de production de 1083 en fin d'été, ils seront livrés à l'automne. "Il faut un kilo de coton pour fabriquer un jean de 600 grammes, on a décidé de faire 1082 jeans numérotés, le n°1083 sera celui qui permet de faire le test de la brodeuse", explique Thomas Huriez, président-fondateur de 1083.

Si la matière ainsi que le savoir-faire sont 100% Made In France, "du coton au bouton", les semences utilisées pour planter le coton ne viennent pas de France, "parce que personne n'en cultive, c'est logique", précise Joris Roux. Dix ans après avoir lancé la marque, Thomas Huriez voit le projet comme un "aboutissement de dix ans de relocalisation". Et d'annoncer que ces 1082 jeans sont disponibles en précommande, sur le site de 1083, afin d'aider à financer l'opération.

Vers une filière coton en France ?

Les balbutiements de cette production en agriculture raisonnée peuvent-ils laisser entrevoir le développement d'une véritable filière coton en France, dans la Drôme en particulier ? À entendre Joris Roux, c'est l'objectif. "Le but c'est de mettre en place un réseau, avec des amis, de la famille, et ensuite proposer des contrats - à l'hectare ou à la quantité de coton produit - pour pouvoir assurer un certain revenu au producteur et développer cette culture, qu'ils puissent la rajouter dans leur rotation". Pour lui, si les températures continuent à être élevées, le octon pourrait devenir une alternative viable à d'autres cultures dont les cours sont plus volatiles.

Évidemment, pour 1083, se pose la question du coût de production. "Aujourd'hui la majorité de notre coton, c'est du bio, qu'on achète en Tanzanie environ trois euros le kilo", décrit Thomas Huriez. Le coton français, lui, pour "valoir le coût" au producteur, devrait être acheté plus de 15 euros le kilo, soit cinq à six fois le prix actuel. "Mais vu qu'il faut un kilo pour faire un jean, le prix total pourrait n'augmenter que de 15-18 euros pour le consommateur, sur un produit qui coûte plus de 100 euros, c'est à peu près 10%, ça reste jouable, à nous de trouver le bon modèle", ajoute le président de 1083.

Note complémentaire

Les autres acteurs du projet côté 1083 sont : Noelie Genevey et Alexandre Maubaret (investisseurs), Céline Ostorero et Jean-Baptiste Poljak (investisseurs et initiateurs du projet), Simon Talès et Christian Rozès (agriculteurs).