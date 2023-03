10e journée de mobilisation contre les retraites : quel impact prévu dans la Manche?

A peine sortis de la précédente journée d'action, jeudi dernier, les syndicats se sont entendus pour maintenir la pression sur le gouvernement en organisant une nouvelle journée de mobilisation ce mardi 28 mars. Un mouvement qui s'annonce une nouvelle fois suivi, avec des incidences sur le quotidien.

Circulation perturbée à la SNCF

C'est d'abord dans les transports qu'une nouvelle fois, les perturbations devraient être les plus visibles. A la SNCF, le trafic est normal jusqu'à ce lundi soir, mais dès mardi matin, plusieurs trains seront annulés notamment en Normandie. Sur la ligne Paris-Cherbourg, 6 trains circuleront dans les deux sens. Premier départ de Cherbourg, à 5H47. Dernier départ à 19H16. Entre Granville et Paris, 3 trains assureront le trajet dans un sens comme dans l'autre. Le premier à 5h55, le dernier à 18H50. Enfin, ce sont principalement des cars qui assureront les rotations sur la ligne Caen-Rennes via le centre et sud Manche. Vous retrouvez les horaires précis sur le site de la SNCF .

Dans les transports urbains également, il faut s'attendre à des perturbations. C'est le cas notamment sur le réseau Cap Cotentin. Pas de problèmes prévus sur les lignes urbaines cherbourgeoises 1, 3, 4 et 5 en revanche les lignes 2 et 6 ne circuleront pas. A priori, les lignes interurbaines seront assurées.

Si les dernières journées de mobilisation ont été marquées par plusieurs blocages de ronds-points mais aussi par des opérations escargots sur la nationale 13 notamment, cette fois-ci, rare sont les actions de ce genre prévues par les syndicats. Seul le rond-point de la piscine tournesol à Granville, et le rond-point Intermarché de Coutances seront occupés tôt ce mardi matin. Une opération escargot aura également lieu entre Carentan et Saint-Lô entre 9 heures et 10H30 sur la N 174. En dehors de cela seules des actions non coordonnées et imprévues pourraient venir compliquer la circulation dans le département.

Absences dans les établissements scolaires, perturbations possibles dans les services des agglomérations

Toute la journée, il faut s'attendre à des emplois du temps à trou dans les établissements scolaires. Les syndicats enseignants attendent encore une forte mobilisation de professeurs grévistes dans les collèges et les lycées. Enseignants absents aussi dans les écoles primaires et maternelles où l'accueil périscolaire est parfois annulé comme la cantine, notamment dans certains établissements de Cherbourg-en-Cotentin.

L'un des secteurs touchés depuis le début du mouvement social, c'est celui de la gestion des déchets. Des tournées de ramassage des ordures ont déjà été supprimées et certaines déchetteries du département ont du fermer leurs portes ces dernières semaines. Mais difficile pour les collectivités d'anticiper ces perturbations, les agents se déclarant grévistes au dernier moment.

5 cortèges pour manifester son opposition à la réforme

Finalement, c'est avant tout dans les défilés prévus par les syndicats ce mercredi que les opposants à la réforme des retraites sont invités à faire entendre leur mécontentement. 5 cortèges sont organisés : A 10H30, depuis la place Napoléon à Cherbourg, place Saint-Nicolas à Coutances, et devant les mairies de Granville et Saint-Lô. A 14H30, place de la mairie à Avranches.

