La grève continue à la Boulangerie de l'Europe

Ils sont mobilisés depuis 10 jours et ne comptent pas s'arrêter là. Ils demandent une prime de 1000€ à Neuhauser, après la découverte de deux cas de coronavirus pendant le confinement. Les négociations avec la direction de l'usine n'avancent pas et l'entreprise tourne au ralenti.

Devant l'usine, la solidarité s'organise. Les grévistes peuvent aussi compter sur les dons : « On a un cagnotte qui atteint 4277 € pour soutenir les grévistes, les gens nous amènent aussi des boissons, des gâteaux, des fauteuils » explique Larbi El Hajouji, délégué CGT. Pour Cédric Bois, ce soutien est indispensable : « C'est une vrai famille, il y en a qui font les courses, d'autres qui vont chercher de l'essence, on est entre nous et on a vraiment créé des liens forts entre nous »

Devant l'usine, c'est un véritable camp de base qui s'est installé avec deux tentes, des tables, des chaises, un barbecue, des canapés et même une table de ping-pong.

