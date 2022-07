+ 11 % en un an le prix des fruits et légumes

Les fruits et légumes ? + 11% en un an selon "Familles rurales".

Le prix moyen des fruits et légumes a flambé de 11% entre 2021 et 2022, selon l'association de consommateurs Familles rurales qui publie chaque année un observatoire des prix des biens de consommation courante. Cela représente le double de l'inflation. Une augmentation globale de 11%, qui serait plus marquée sur les légumes : + 15% que sur les fruits : +8%. Dans le bio, plus cher, les hausses sont moins prononcées.

Philippe Thomain (reporter France Bleu gard Lozère) est allé voir des gardois dans un supermarché premier prix près de Nîmes (Gard). Nadia est une habituée de ce supermarché, mais elle ne veut pas se priver des fruits. "Les courses, c'est là où l'on gaspille le plus. Il y a des choses qu'on n'achète presque plus, le poisson par exemple". Jérémy et Ludivine viennent tous les samedis : "200 euros de course, et le caddy n'est pas plein."

