Des jeux de plage, des livres et des serviettes données à 4 associations nîmoises par la société Océan. 2.500 euros pour 11 palettes qui donneront un sacré coup de main à des acteurs confrontés à des enfants qui à cause de la crise sanitaire ne partiront pas en vacances.

11 palettes de matériels éducatifs et ludiques distribués par la société Océan à 4 associations nîmoises

Une des conséquences de la crise sanitaire, beaucoup des familles issus des quartiers prioritaires de la ville, (QPV), ne partiront pas en vacances. Du coup une augmentation sensible de la fréquentation des associations qui accueillent cet été ces publics défavorisés. Leurs moyens financiers n'ont pas augmenté mais la société Océan (spécialisée entre autres dans la propreté urbaine à Nîmes) a décidé d'offrir pour 2.500€ de matériels divers (serviette de plage, ballon, livres).

Du matériel nécessaire à des associations qui souffrent

Des associations qui vivent parfois que de leurs fonds propres. Confinement et crise sanitaire aidant, les budgets se sont réduits pour offrir aux enfants et des ados des séjours hors quartier. Sans parler des précautions sanitaires nécessaires. Elles ont toute concoctées des animations quand même - plus réduites mais tout aussi attractives - comme Mille Couleurs. Mais la peur du Covid retient quelques familles.

Un vrai bol d'air marin que ces dons

Du matériel qui ira à 4 associations mais aussi aux familles sans oublier les enfants accueillis par le Samu social. Un bol d'air issu d'une société - Océan - vraiment citoyenne.

Ahmed El Hanbali, Humanîmes. Copier

Une partie des enfants retournent au pays habituellement, pas cette année

Les associations estiment que faute à la crise sanitaire peu des parents ont pu travailler. L'argent manque et les vacances au pays se font rare - financièrement - mais aussi à cause des restrictions de circulation.

Sofia Maroki, Sport Even 30 Copier

Des associations au plus proche des enfants cet été

11 palettes données par la société Océan de Nîmes. Une entreprise engagée depuis 17 ans - non sans succès - dans l'insertion par l'emploi dans les quartiers en difficulté. Les associations bénéficiaires, Humanimes, Ajronna, Association SOLEIL LEVANT et SPORT EVEN 30.11 nouvelles palettes devraient être distribuées dans les jours qui viennent.