A 110 ans, le pâté Hénaff résiste plutôt bien

Hénaff vend 35 millions de boîtes de pâté par an et la célèbre petite boîte bleue et jaune représente 40 % du chiffre d'affaires de l'entreprise bretonne. En 2016, Hénaff a plutôt bien résisté sur le marché de la charcuterie en baisse. La société lance aussi sa filière de poivre bio et équitable.

En 2016, le marché global des pâtés et rillettes appertisés et celui des saucisses fraîches sont en recul, pourtant l'entreprise Hénaff conserve sa place de leader sur ces deux gammes de produits. "Nous avons en fait 3 produits piliers", explique le dirigeant Loïc Hénaff, " le pâté Hénaff, les saucisses fraîches et le saucisson et c'est cela qui tire l'entreprise par le haut dans un contexte difficile , morose. Les matières premières sont à la hausse, la consommation a reculé et le consommateur veut manger mieux mais pour toujours moins cher ", poursuit le chef d'entreprise.

Le consommateur met de plus en plus la pression et pas toujours facile d'y répondre

" Le consommateur est de plus en plus exigeant, versatile et ce n'est pas toujours facile pour nous, entreprises, de nous adapter à des comportements qui changent très vite. Le consommateur veut souvent tout tout de suite." Et Loïc Hénaff d'illustrer : "le législateur sous la pression du consommateur sort un décret le dimanche 30 août dans la soirée et impose aux entreprises de l'agro-alimentaire un nouvel étiquetage à mettre en place pour fin mars. Pour nous c'est impossible ! J'ai fait un rapide calcul", poursuit le dirigeant breton, " le changement d'étiquetage aurait entraîné 4 millions d'euros de perte si on avait dû appliquer le décret.Il aurait fallu détruire les emballages et de la matière première. Insensé !"

Hénaff se lance dans la production de poivre bio et équitable

Hénaff se lance dans la production de poivre bio et équitable - Hénaff

Le poivre est un ingrédient clé avec le porc et le sel dans la recette du fameux pâté Hénaff. "En 2007, nous avons connu un incident sur la qualité de notre poivre, un poivre altéré et nous avons réfléchi à avoir toujours un poivre de qualité. Nous en consommons 12 tonnes par an. Nous sommes entrés en relation avec une ONG et ensemble nous avons bâti une formidable aventure humaine et économique sur l'île de Sao Tomé, l'un des pays les plus pauvres au monde au large de la Guinée. Nous avons passé un contrat avec une coopérative qui pratique la production biologique et nous pré-finançons la récolte. Nous avons permis de fournir du travail à une centaine de personnes. Le prix du poivre est fixé pour permettre aux locaux d'être suffisamment rémunérés et nous contribuons au développement économique de l'île et de ses habitants.

Certes le kilo de poivre bio de Sao Tomé nous revient plus cher mais il est fiable, tracé, plus savoureux et produit de manière équitable " , explique avec passion et fierté Loïc Hénaff. Le poivre produit à Sao Tomé sera commercialisé également dans les épiceries fines et la boutique de Pouldreuzic (Finistère) dès ce printemps 2017

"Nous poursuivons l'histoire de notre entreprise, le fondateur Jean Hénaff a dès 1907 créé son usine pour fournir travail et prospérité à un pays bigouden alors démuni ", poursuit le dirigeant à la tête d'une société qui emploie aujourd'hui 230 personnes et au chiffre d'affaires annuel de 46,6 millions d'euros.

Un clin d'oeil à Thomas Pesquet

Le pâté Hénaff connu pour être le pâté du mataf devient aussi le pâté de l'espace.

L'entreprise finistérienne a mis au point avec les chefs Alain Ducasse et Thierry Marx, des recettes pour le spationaute Thomas Pesquet. Il a également glissé dans ses bagages dans la station spatiale internationale, la célèbre petite boîte bleue et jaune. En mai, les industriels bretons font éditer une série limitée "le pâté Hénaff, le pâté de l'espace" en forme de clin d'oeil à Thomas Pesquet pour son retour sur terre. La série sera disponible en grande surface.