1100 chômeurs longue durée embauchés grâce à l'expérimentation TZC

Cinq ans après le lancement de la première expérimentation portée par 10 territoires dont la commune de Colombelles près de Caen, une soixantaine de personnes, élus et représentants des associations fondatrices et des territoires testeurs se sont retrouvés durant deux jours dans la commune du Calvados pour échanger sur leurs pratiques, leurs difficultés mais aussi leurs avancées . Un premier bilan jugé positif et qui permet d'envisager une extension du projet sont venus dire ses fondateurs . Pour Louis Gallois, le président du Fonds d'expérimentation " il faut retenir les 1100 emplois en contrat à durée indéterminés retrouvés par des gens qui étaient très éloignés de l'emploi depuis deux à six ans.

Ca a validé nos objectifs de départ

Le président du Fonds d'expérimentation estime que cela montre que l'objectif de départ à savoir offrir un emploi pérenne à tous est possible, qu'il y a de l'activité pour tout le monde sans faire de concurrence ni à l'emploi public, ni à l'emploi privé.

La ville de Colombelles dans l'agglomération de Caen-La-Mer est l'un des dix territoires à s'être engagés dès fin 2016. Au départ quelques 145 chômeurs de longue durée avaient été recensés à Colombelles. Aujourd'hui près de 90 ont retrouvé un emploi en CDI dans divers domaines ( administration, menus travaux, services aux habitants ou aux entreprises ou encore maraichage. Une autre activité sera proposée d'ici début 2022, la restauration. La commune va créer un restaurant et une épicerie solidaires. Une équipe recrutée par Atipic l'entreprise à but d'emploi spécialement créée dans le cadre de cette expérimentation et qui sera en charge de préparer les repas servis aux résidents de la nouvelle résidence intergénérationnelle et les logements dédiés à des adultes en situation de handicap.

70 emplois seront créés

Le maire de Colombelles, Marc Pottier se dit confiant, d'ici deux à trois ans selon lui, l'objectif de zéro chômeurs longue durée dans sa commune sera atteint. La deuxième phase de l'opération va donc pouvoir se mettre en place au niveau national: étendre l'expérimentation à 50 nouveaux territoires d'ici à 2026.