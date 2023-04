11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites : ce qui est prévu dans le Poitou

La rencontre entre l'intersyndicale et la Première Ministre n'aura pas porté ses fruits. Face au refus de renégocier l'âge de départ à la retraite, les syndicats appellent à une forte mobilisation nationale ce jeudi. On fait le point sur les actions et les perturbations prévues dans le Poitou.

Troisième journée de manifestation contre la réforme des retraites le 7 février 2023 à Niort (Deux-Sèvres). © Radio France - Noémie Guillotin Cela faisait près de trois mois que l'intersyndicale attendait d'être reçue par le gouvernement. Chose faite ce mercredi, mais malgré une heure de discussion avec la Première ministre, le bras de fer continue sur la réforme des retraites. Avec toujours l'âge légal de départ en ligne de mire de chaque partie. Face au refus d'Elisabeth Borne de revenir sur les 64 ans, les syndicats appellent à une 11e journée de forte mobilisation partout en France ce jeudi. La rédaction de France Bleu Poitou fait le point sur les actions et perturbations prévues en Vienne et Deux-Sèvres. ⓘ Publicité 9 cortèges dans les deux départements Poitiers : 14h00, départ porte de Paris

Châtellerault : 10h00, départ place du kiosque

Civray : 10h00, départ place de la mairie

Loudun : 10h00, départ place de la mairie

Montmorillon : 10h00, départ place de la mairie

Niort : 14h30, départ de l'Acclameur

Thouars : 11h00, départ place Flandres Dunkerque

Bressuire : 14h00, départ place Saint-Jacques

Parthenay : 16h00, départ place du drapeau De nombreuses actions prévues A Poitiers, des actions sont d'ores et déjà annoncées. La première dès 6 heures sur le parking de la Biocoop zone d'Auchan Sud. A partir de 7 heures, la Porte de Paris sera occupée comme lors des derniers rassemblements, et des établissements scolaires seront bloqués, notamment le lycée Aliénor d'Aquitaine. A Châtellerault, une action est prévue dès 4 heures au parc du verger, et à Lussac dès 6 heures sur le parking de Lidl. Dans les Deux-Sèvres, un barrage filtrant est prévu dès 7H15 au rond-point de Faye-l'Abbesse. Les bus impactés à Niort Dans la Vienne, 100% des bus de Vitalis circuleront ce jeudi, sauf la ligne scolaire S44. Des retards sont à prévoir en raison de la manifestation poitevine. A Niort en revanche, les lignes scolaires et urbaines de Tanlib seront perturbées.

Sur les rails, la SNCF annonce en moyenne 1 TER sur 2 et 3 TGV sur 4.