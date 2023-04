11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites : suivez la mobilisation en Picardie

Après l'échec de la réunion entre syndicats et ministres à Matignon, l'intersyndicale appelle de nouveau les Français à manifester dans la rue ce jeudi contre la réforme des retraites.

Dans la Somme, rassemblements et manifestations ont commencé dès ce matin à Albert, Mers-les-Bains et Abbeville. Une centaine de personnes a défilé à Péronne, sous une pluie fine. Le cortège est passé par la mairie, la sous-préfecture et a marqué une pause devant l'Historial de la Grande Guerre.

À Amiens, le rassemblement est prévu à 14h30 sur le campus de la Citadelle.

