Hérault, France

L'inspection du travail de l'Hérault qui supervise plus de 33 000 entreprises ( 82 % ont moins de 10 salariés) a fait ce jeudi le bilan de l'année 2017.

Les 30 agents de contrôle du département ont réalisé près de 5500 interventions dont un tiers sur des chantiers du BTP. Le bâtiment c'est le secteur le plus contrôlé parce qu'il y a beaucoup de travail illégal et d'accidents, les hôtels, cafés et restaurants sont aussi très surveillés dans l'Hérault surtout sur le littoral car ils emploient de nombreux saisonniers pas toujours dans les règles tout comme le secteur agricole.

5488 interventions réalisées l'an dernier

3000 contrôles en entreprise 1300 sur chantiers du BTP mais seulement 80 procès verbaux dressés ce qui prouve qu'on ne sanctionne pas à tour de bras constate Pierre Sampietro responsable adjoint de l'inspection du travail de l'Hérault

On fait beaucoup de conseil , de pédagogie, la sanction arrive à la fin et assez rarement

Accidents graves du travail en hausse

L'année 2017 a été marquée par de nombreux accidents graves dans tous les secteurs: 41 dont 12 décès, c'est 4 de plus qu'en 2016 qui était déjà en forte augmentation. Particularité , plusieurs accidents se sont produits avec des engins de levage l'inspection du travail a donc décidé pour les prochains mois d'aller davantage dans les entreprises concernées pour vérifier la conformité et l'utilisation de ces appareils.