12 millions d'heures de travail indemnisées en Vaucluse pendant le premier confinement

L'INSEE et la direction du travail et de l'emploi viennent tout juste de publier les chiffres du premier confinement en Vaucluse. Au printemps, les entreprises de Vaucluse avaient fait une demande de chômage partiel pour les deux tiers des salariés. Ce sont plus de 12 millions d'heures de travail qui ont été indemnisés.

L'activité avait baissé de 84,7% dans l'hôtellerie - restauration en avril dernier mais tous les secteurs ont été touchés. 11.000 entreprises ont fait une demande d'activité partielle pour 103.399 salariés entre mars et septembre. Les chiffres fluctuent selon la période. Évidemment, c'est en avril qu'il y a le moins de monde au travail. En juin, seulement moins de 20% des travailleurs étaient encore au chômage partiel.

En mars, 2,5 millions d'heures ont été indemnisées en Vaucluse. Plus de six millions en avril pour redescendre à moins d'un million en juin. Au total ce sont 12.442.863 heures de travail qui ont été indemnisées pendant le premier confinement.

Forcément le nombre d'embauches est en chute libre : - 74% en avril. La courbe reste négative mais elle se redresse selon l'INSEE à -18% en octobre. Reste à connaitre le coût : pas de précision en Vaucluse. Le "quoi qu'il en coûte" du président Macron dépasse déjà les 22 milliards d'euros pour le premier confinement.