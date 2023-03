12 stations-service des Bouches-du-Rhône réservées aux professions prioritaires

Station d’essence victime de rupture sur les carburants à cause des grèves dans les raffineries et les dépôts contre la réforme des retraites. Essence, carburants, pénurie, illustration

A partir de ce vendredi 24 mars 6h et pour une durée de 48h, 12 stations sont réservées aux professionnels dits "prioritaires".

Ces stations sont situées à Marseille pour trois d'entre elles, à Aix-en-Provence pour deux autres, ainsi qu'à Vitrolles, Salon-de-Provence, La Ciotat, Arles, Miramas et Aubagne. Elles remplacent les 11 stations mises en place précédemment.

12 stations réservées aux professions prioritaires

Marseille : Carrefour Bonneveine (112 avenue de Hambourg, 13008 Marseille)

Marseille : TotalEnergies Le Jarret (70 boulevard Françoise Duparc, 13004 Marseille)

Marseille : TotalEnergies Littoral (450 chemin du littoral, 13016 Marseille)

Vitrolles : Carrefour (Route nationale 113, 13127 Vitrolles)

Salon-de-Provence : Carrefour Market (Avenue de Bretagne, 13300 Salon-de-Provence)

La Ciotat : Carrefour (Chemin de Virebelle, 13600 La Ciotat)

Châteauneuf-les-Martigues : Carrefour (Route départementale 568, 13220 Châteauneuf-les-Martigues)

Arles : Total Energies pont Van Gogh (1 avenue Bachaga Boualem, 13200 Arles)

Aix-en-Provence : Total Energies Galice (16 route de Galice, 13100 Aix-en-Provence)

Aix-en-Provence : Total Energies Platrières (1140 route d’Avignon, Célony, 13090 Aix-en-Provence)

Miramas : Total Energies Mas neuf (2 avenue du S, 13140 Miramas)

Aubagne : Total Energies le Pin vert (Avenue Roger Salengro 13400 Aubagne)

Les professions prioritaires

Les douze stations sont entièrement réservées à ce que la préfecture appelle "véhicules de professions prioritaires". Ce sont les voitures et fourgons de police et gendarmerie, mais aussi toutes les professions médicales : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, ou encore vétérinaires. Les taxis et les livreurs vont pouvoir faire le plein aussi, jugés comme prioritaires. Les avocats ont été ajoutés à la liste.