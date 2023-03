120.000 m2 de surfaces vendues ou louées en 2022, l'immobilier d'entreprise se porte bien à Rennes

L'immobilier d'entreprise en Ille-et-Vilaine est en bonne santé. C'est ce que révèle la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui a publié ses derniers chiffres. 120.000 m² de surfaces ont été vendues ou louées en 2022 dans la métropole rennaise. Le marché se porte bien depuis la reprise économique post-Covid en 2021, comme l'explique Kevin Levaire, coprésident de la FNAIM Entreprise en Ille-et-Vilaine, il était l'invité de France Bleu Armorique ce vendredi 10 mars.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Le marché de l'immobilier d'entreprise se porte bien, mais c'est assez récent. En 2020, la crise a durement touché ce marché, à Rennes notamment. Pourquoi Rennes a plus souffert que d'autres métropoles ?

Kevin Levaire : Rennes a souffert comme toutes les métropoles. C'est simplement que le coup était un peu plus violent. Ça a freiné effectivement très fort puisqu'on avait divisé par deux le volume placé sur la métropole. Par contre, c'est reparti aussi vite. Donc en 2021, on avait des très bons résultats puisqu'on avait placé à peu près 115 000 mètres carrés, ce qui était déjà une très bonne année puisque le record historique était à 122 000 mètres carrés. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en 2021, on avait un phénomène de rattrapage. C'est normal, car, en 2019, on a assisté à un blocage des projets, voire un report. Aujourd'hui, nos résultats sont un indicateur de bonne santé de l'économie, parce que quand les entreprises prennent des locaux, se développent et s'agrandissent, ça veut dire qu'elles vont bien. Donc c'est un signal très positif pour l'économie.

La reprise observée en 2021 dans le secteur de l'immobilier d'entreprise a donc coïncidé avec la reprise économique générale ?

Ça a coïncidé effectivement avec la reprise économique. On avait un marché aussi qui était en phase et qui était capable de répondre présent par rapport à l'offre disponible. C'est vrai qu'on a de très beaux projets en développement sur la métropole rennaise. La ligne B a accéléré aussi des développements, notamment sur la ligne B du métro bien sûr. On a des très beaux projets à proposer aux entreprises. Les entreprises, aujourd'hui aussi, vont plutôt aller s'orienter sur des projets neufs, sur l'immobilier de bureaux. Parce que ça répond aussi à une volonté de bien-être des salariés avec des services, de l'accueil et des transports.

Le marché se porte bien, donc on peut en conclure que le télétravail n'a pas eu de conséquences particulières sur les locations de bureaux ?

Ça n'a pas forcément touché les entreprises sur les mètres carrés utilisés, elles les utilisent différemment. C'est vrai qu'on a eu un phénomène de télétravail très fort qui s'est un petit peu adouci. Les conventions collectives ont été signées, sur les 18 derniers mois, donc beaucoup d'entreprises étaient encore en phase d'observation. On se rend compte qu'aujourd'hui, les collaborateurs, quand ils reviennent au travail, ils ont besoin d'échanges et de connexions. Les tâches plus individuelles, on va aller faire les jours de télétravail. Par contre, quand on va au bureau, on va chercher des tâches collectives. Donc les mètres carrés de bureaux sont utilisés différemment. On va favoriser les espaces participatifs, les espaces de réunion, on a moins de bureaux individuels. Donc au final, ça nous fait consommer un petit peu plus de mètres carrés.