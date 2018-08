Loire-Atlantique, France

Pas de gel, de la pluie et du soleil par alternance ces derniers mois, les conditions climatiques ont été très favorables aux vignerons des Pays de la Loire et les récoltes de raisins s'annoncent exceptionnelles. Les vendanges doivent démarrer fin août, et plusieurs vignerons cherchent encore de la main d'oeuvre.

Quarante candidatures seulement en un mois

C'est le cas autour de Nantes, où cinq vignerons ont fait appel à la société Valore Groupement d'Employeurs, basée à Clisson, pour recruter 130 vendangeurs pour démarrer les récoltes le 27 août. Les recherches ont démarré fin juin et plus d'un mois après, une quarantaine de candidatures seulement sont arrivées sur le bureau d'Audrey Supiot, assistante de gestion à Valore.

"On double le nombre de vendangeurs cette année avec les conditions climatiques favorables et forcément on va mettre plus de temps pour trouver ces 120 à 130 personnes. Je pense qu'il y a aussi davantage d'exploitations en Bio qui recherchent aujourd'hui des personnes pour ramasser à la main. Et puis autour de Nantes il y a beaucoup de vignerons, s'ils cherchent tous en même temps, c'est forcément compliqué de tous trouver."

Seule condition : être âgé de 16 ans minimum

Aucun profil particulier n'est recherché, il faut simplement avoir plus de 16 ans et être mobile pour pouvoir se déplacer de parcelles en parcelles. Les horaires de travail sont de 8h à 16h30 avec la possibilité d'être adaptés en fonction de la météo et le salaire tournera autour de 600 euros net pour une douzaine de jours de travail.