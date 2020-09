120 salariés de PSA Valenciennes bientôt "prêtés" dans d'autres usines

"Ça m'inquiète". En sortant de l'usine vers 13h à la fin de sa journée de travail, Sandrine est inquiète. L'ouvrière de PSA Valenciennes a appris comme ses collègues que certains salariés devront être "mutés" vers d'autres sites du groupe automobile. Une décision annoncée officiellement par la direction du site ce mardi matin lors d'un Conseil Economique et Social. 120 salariés sur qui travaillent sur une des boîtes de vitesses produites à Valenciennes, dont la production a été délocalisée en Chine, vont devoir être "prêtés", selon les termes de la direction, à d'autres usines du groupe PSA. 1500 salariés travaillent au total sur le site de Valenciennes...

Des prêts "temporaires", explique Vincent Baron, le directeur de PSA Valenciennes. "On subit un trou d'air au niveau de l'activité, qui devrait durer un an", ajoute-t-il. Les salariés "prêtés" pendant cette baisse d'activité à Valenciennes auront un choix : soit garder le même poste, et aller dans une autre usine du groupe, dans une autre région ou bien partir à une quinzaine de kilomètres, à l'usine PSA d'Hourdain, mais changer de métier.

Dans le contexte, on est forcément inquiet

Une proposition inacceptable pour les syndicats. "On a des gens qui ont un niveau Bac, Bac+2 et qui vont devoir aller à la chaîne (pour rester dans la région)", dénonce Cédric Brun, secrétaire général de la CGT, qui parle de "plan social déguisé". "On veut bien croire que c'est temporaire... Mais dans le contexte, on est forcément inquiet", ajoute Sébastien Leroy, de la CFTC, majoritaire à Valenciennes, qui n'a pas donné non plus son accord au projet.

La direction précise que les départs se feront dans un premier temps sur la base du volontariat, et que le nombre de salariés prêtés pourra même être amené baisser en fonction de la situation. Mais les syndicats redoutent des départs forcés. Ils vont convoquer des assemblées générales dans les prochains jours.