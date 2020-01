1200 à 1500 manifestants à Tours pour la 8ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites

1200 à 1500 personnes dans les rues de Tours ce mercredi après-midi pour la nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. C'était la 8ème journée nationale interprofessionnelle de mobilisation, alors que la réforme est maintenant devant l'Assemblée Nationale depuis son adoption en conseil des ministres. Le mot d'ordre était encore une fois "on ne lâchera rien", d'autant que les manifestants ont trouvé un allié avec le Conseil d'Etat qui critique le flou de cette réforme. Dans le cortège, on parlait beaucoup de cette position du Conseil d'Etat.

Dominique Ménard, délégué du personnel CGT au conseil départemental est agréablement surpris par la mobilisation qui, à son sens, ne faiblit pas, également par le soutien des Français dans les sondages, et par la position du Conseil d'Etat qui critique le manque de lisibilité financière de la réforme

Le Conseil d'Etat demande combien va coûter le projet, he bien on n'en sait rien du tout! Ils en donne (le gouvernement) à tout le monde, hier c'était au tour des pompiers, du coup on ne sait pas quel sera le coût de cette réforme. Nous, on dit qu'il vaut mieux améliorer le financement du système actuel, au moins on a une idée -Dominique Ménard, CGT