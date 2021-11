1200 bouteilles de château Maris partent aux Etats-Unis en voilier Cargo

C'est une question de cohérence pour le domaine de Château Maris, basé à La Livinière dans le Minervois. 1200 bouteilles de Château Maris, un vin certifié bio, sont envoyées par voilier cargo ce mercredi aux Etats-Unis. Les caisses de vin partent pour la baie de New-York depuis le port de Saint-Malo à bord d'un voilier de la société Grain de Sail, basée à Morlaix, en Bretagne.

Du vin bio acheminé en transport maritime décarboné

Un voyage plus respectueux de l'environnement puisqu'un voilier permet de dégager 12 fois moins de CO2 par tonne qu'un porte conteneur. La traversée de l'Atlantique entre Saint-Malo et le port Elizabeth dans le New Jersey se fera en 30 jours. Le vin sera alors livré à une quarantaine de cavistes et de restaurateurs de New-York. Le voyage coûte aujourd'hui 15% de plus qu'un transport classique pour la société Maris, mais pour Robert Eden, co-propriétaire de Château Maris, c'est une question de cohérence, "nous sommes un vin bio et il est primordial d'imaginer des moyens d'acheminement respectueux de l'environnement".

Ce n'est pas utopique d'imaginer de fournir en vin nos amis américains à la voile - Robert Eden, co-propriétaire de Château Maris

C'est aussi un pari sur l'avenir car ces commandes permettront à la société Grain de Sail d'investir pour financer la construction d'un bateau plus grand, un voilier cargo de 50 mètres, une plus grande capacité donc que le voilier actuel qui fait 23 mètres de long. Ce nouveau voilier permettra de réduire les coûts de transports, "ce n'est pas utopique d'imaginer de fournir en vin nos amis américains à la voile, ce sera bientôt possible économiquement, mais il faut soutenir au début les gens qui créent ça en payant un tout petit peu plus cher. Et je pense que nos consommateurs sont prêts à payer ce prix aussi" renchérit Robert Eden. Le Château Maris se vend entre 16 et 20 euros de l'autre côté de l'Atlantique.

Un voilier cargo pour transporter des produits alimentaires éco-responsables

La société bretonne Grain de Sail a été créée en 2010 à Morlaix. Elle transforme et produit plus de 300 tonnes de chocolat et près de 50 tonnes de café chaque année avec des produits qu'elle transporte, depuis novembre 2020, grâce à son voilier cargo le Grain de Sail. Elle cherche depuis à développer le transport maritime transatlantique décarboné de produits alimentaires éco-responsables. C'est le cas ce mercredi avec l'acheminement de 10 000 bouteilles dont 1200 de Château Maris.

Nous sommes paradoxalement plus rapide qu'un porte-conteneur classique - Matthieu Riou, directeur export vins et spiritueux Grain de Sail

Aujourd'hui, ce transport par voilier reste plus cher que les traditionnels porte conteneurs mais les choses pourraient changer à l'avenir car, actuellement, les prix grimpent pour le transport ave des cargos au diesel et surtout le voilier est paradoxalement plus rapide selonMatthieu Riou, directeur export vins et spiritueux Grain de Sail. Il estime que leur voilier est plus rapide, "nous sommes moins rapides pour traverser l'Atlantique, 30 jours au lieu de 15 jours pour un porte conteneur, mais en revanche les délais d'attente dans les ports pour décharger les conteneurs ou pour les dédouaner peuvent aller de un à deux mois". D'autant qu'actuellement les ports connaissent un engorgement du transport maritime de marchandises. La société Grain de Sail est allée chercher des ports plus modestes pour travailler, c'est le cas avec le port Elizabeth dans le New Jersey "avec lequel nous avons créé un partenariat. Lorsqu'on arrive à quai, on décharge les palettes. Elles sont disponibles le jour même ou le lendemain".

1200 bouteilles de Château Maris en palette prêtes à être chargées à bord du voilier cargo le Grain de Sail à Saint-Malo - Grain de Sail