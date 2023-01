"1200 euros ce n'est pas tenable" : les retraités syndiqués contre la réforme des retraites

Ce lundi matin, la veille de la présentation officielle du projet par Elisabeth Borne, neuf organisations syndicales de retraités se sont réunies au siège de FO dans le 14è arrondissement.

"Le gouvernement se trompe complètement une nouvelle fois". Marc Bastide, secrétaire général de l'Union Confédérale des retraités CGT donne le ton.

Une revalorisation des pensions à 1200 euros

Le gouvernement aurait dans ses cartons la revalorisation des pensions de retraite minimales à 1200 euros. Les syndicats de retraités protestent.

D'autant plus qu'en Île de France, où tout est plus cher, la situation n'est pas la même que dans les autres régions de France.

"12% d'augmentation nécessaires en région parisienne"

"En Île de France, le minimum plancher, si on veut parler de panier de la ménagère, sera forcément plus élevé que dans d'autres régions" explique Didier Hotte, membre de l'Union Confédérale des retraités FO.

"On a essayé de chiffrer ce qui serait nécessaire pour revaloriser la situation des retraités. ça oscille entre 7 et 12%, en allant plutôt sur 12%, y compris en région parisienne. Il est hors de questions de faire des différences entre les régions" précise-t-il.

Soutien aux travailleurs actifs

Didier Hotte avoue toucher une pension de 2000 euros. Pour lui, "c'est suffisant mais sans plus. En Île de France, les loyers sont plus chers, la nourriture est plus chère, et il y a la donne des transports qui fait qu'on ne peut pas vivre si on ne circule pas avec un Passe Navigo à plus de 80 euros par mois, si on n'a pas accès au train de banlieue,..."

Tous les syndicalistes retraités n'ont qu'une volonté : effacer les lignes de fracture entre actifs et retraités. Autrement dit ils ne veulent pas "être considérés comme des nantis. "Nous voulons battre en brèche les idées reçues selon lesquelles les retraités sont pour la réforme des retraites" clament-ils à l'unisson.

"1200 euros ce n'est pas tenable"

Pour Gérard Gourguenchon, "1200 euros en région parisienne, ce n'est pas tenable". L'animateur des retraités de l'Union Syndicale Solidaires précise "qu'en tant qu'ancien inspecteur des impôts, j'ai pu acheter mon appartement en région parisienne pendant que certains de mes collègues, d'une fonction moins bien classée, ont été contraints de partir en province pour pouvoir acheter".

Gérard Gourguenchon estime que "tout est cher, donc 1200 euros en région parisienne ; c'est encore plus insupportable qu'ailleurs".