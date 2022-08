125 extensions de terrasses autorisés définitivement à Toulouse, des associations de riverains "scandalisées"

Après une concertation au printemps dernier, la mairie de Toulouse a décidé de pérenniser 125 extensions de terrasses, autorisées après la crise du Covid. Des associations s'étonnent, et indiquent que la mairie n'a jamais parlé de pérennisation.

Il y a désormais, et pour longtemps, plus de tables et de chaises sur les trottoirs de Toulouse. Après la première vague du Covid, selon le maire, 440 extensions de terrasses avaient été autorisées pour aider les cafetiers à relancer leur activité. Puis, les professionnels ont été invités à se faire connaître, s'ils souhaitaient poursuivre l'expérience. Un appel à candidatures a été lancé au mois de mars dernier.

"Sur ces 440, on en a pérennisé 125", indique le maire de Toulouse. Jean-Luc Moudenc précise aussi que 70 (environ) ont reçu des autorisations exceptionnelles jusqu'au 31 octobre, mais ne seront pas renouvelées ensuite. Les 125, elles, sont donc autorisées de façon définitive.

Mais pour les associations, ce choix s'est fait de façon très floue. "C'est plus qu'opaque" juge Richard Mebaoudj, le président de l'association 60 millions de piétons 31, également porte-parole pour l'occasion de l'association Bien Vivre Toulouse Centre. Ces deux associations disent ne pas avoir été informées de cette pérennisation des terrasses, ni du nombre, ni des quartiers concernés. Seule chose que l'on sait, c'est que ces extensions ne concernent que l'hypercentre.

Pour le maire, "un diagnostic très précis" a été mené

"Lors de la réunion de mars, il n'était pas question de pérennisation, mais de prolongation des extensions Covid jusqu'au 31 octobre" explique Richard Mebaoudj, qui s'énerve : "il a été décidé dans le secret d'un bureau de privatiser l'espace public de manière définitive, pour 125 heureux élus, mais au détriment des piétons et des personnes handicapées". Il précise que dans certaines rues, les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée, au milieu des voitures, pour éviter les tables et les chaises. Richard Mebaoudj avance par ailleurs que l'association 60 millions de piétons envisage de lancer son propre audit au mois d'octobre, pour constater les difficultés.

De son côté, le maire de Toulouse pense que le juste milieu a été trouvé. Jean-Luc Moudenc indique qu'une concertation a été menée avec les maires de quartiers, avec pour chaque candidature "un diagnostic très précis". En prenant en compte la sécurité, les nuisances sonores pour les riverains, la circulation routière, le stationnement, la circulation des piétons et des personnes handicapées. "On a même regardé la visibilité du patrimoine en centre-ville" précise le maire. "Des critères objectifs", selon lui, qui ont permis de trancher.