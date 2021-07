125 millions d'euros d'amende pour le premier fournisseur mondial de lunettes, l'italien Luxottica

L'Autorité de la concurrence a infligé ce jeudi une amende de plus de 125 millions d'euros au premier fournisseur mondial de lunettes, Luxottica, pour avoir imposé à des opticiens français, dont Afflelou et Krys, des prix de vente et leur avoir interdit de vendre sur internet.