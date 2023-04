Réforme des retraites : dans le Poitou, neuf cortèges prévus pour la 12e journée de mobilisation

Il y aura peut-être moins de monde dans les rues ce jeudi pour la 12e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Selon les renseignements territoriaux, entre 400 000 et 600 000 personnes devraient défiler dans les cortèges partout en France. Dans le Poitou, la mobilisation continue également, avec pas moins de neuf cortèges, différentes actions des syndicats, et des perturbations attendues dans les transports. La rédaction de France Bleu Poitou fait le point.

ⓘ Publicité

La journée devrait commencer par différentes actions menées par les syndicats. Un café-débat organisé par la CGT dès 8H00 au rond-point du Leclerc de Châtellerault, et deux rassemblement, à Niort à 13H00 devant le MEDEF des Deux-Sèvres, et à Bressuire dès 7H00 au niveau du rond-point de Faye-l'Abbesse pour un barrage filtrant. A Poitiers, un blocage est prévu dès 6H30 dans la zone du Intermarché de la demi lune.

Neuf cortèges en Vienne et Deux-Sèvres

Poitiers : départ 14H de la promenade des cours

Châtellerault : départ 10H du rond-point du Leclerc

Civray : départ 10H de la mairie

Loudun : départ 10H de la mairie

Montmorillon : départ 10H place de la victoire

Niort : départ 14H place de la Brèche

Bressuire : départ 14H place Saint Jacques

Thouars : départ 11H place Flandres Dunkerque

Parthenay : départ 16H place du drapeau

Un manifestant brandit une pancarte à slogan lors de la manifestation poitevine du 23 mars dernier © Radio France - Salomé Martin

Perturbations dans les transports en commun

La SNCF prévoit en moyenne 4 TGV sur 5, 3 TER sur 5, aucun train de nuit et seulement 1 train Intercités de jour sur 5. Sur le réseau de bus de Niort, Tanlib annonce des perturbations toute la journée, uniquement sur les lignes urbaines 1, 2, 3, 5 et 8. Dans la Vienne, la direction de Vitalis annonce que les bus circuleront à 100%, même si des déviations et retards sont à prévoir l'après-midi en raison de la manifestation à Poitiers.

Par ailleurs, un rassemblement est d'ores et déjà prévu à 17h ce vendredi devant la préfecture de Niort. C'est en fin de journée que le conseil constitutionnel rendra sa décision concernant les recours déposés contre le texte. Les Sages peuvent valider le projet du gouvernement, ou le censurer soit en partie, soit en totalité.