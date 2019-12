12ème journée de grève pour les cheminots de Dordogne. Grève qui pèse déjà lourd financièrement

Périgueux, France

Nouvelle journée de mobilisation contre le projet du gouvernement sur les retraites ce mardi 17 décembre. La 1ère édition, le 5 décembre dernier, avait été un gros succès avec 9000 personnes qui avaient défilées en Dordogne. La 2ème édition, mardi dernier, 10 décembre, a réuni beaucoup moins de monde avec 2500 personnes à Périgueux contre 7000. La 3ème sera peut-être décisive pour le mouvement. D'après la CGT cheminot de Périgueux, il y aura d'avantage de grévistes chez les cheminots.

Le plus beau cadeau de Noël qu'on peut faire aujourd'hui à nos enfants, c'est d'être encore dans la lutte"- Floriant Couzy, agent de conduite qui admet que la grève pèse sur ses finances.

A partir du 7ème jour de grève, tous les jours non travaillés sont perdus, y compris les jours de repos comme les samedis ou dimanches expliquent les syndicalistes de la CGT qui tentent de remobiliser leurs collègues. Parmi eux, Floriant Couzy. C'est un jeune agent de conduite, père de famille, qui admet que la grève pèse lourd financièrement. "On perd une journée de salaire. On se consacre à la lutte. Oui, cette grève impacte les salaires de décembre et les fêtes, mais le plus beau cadeau qu'on peut faire aujourd'hui à nos enfants c'est d'entre dans la lutte aujourd'hui."

Il n'y a pas de cagnotte, pas de caisse magique à la CGT- Jérôme Jean, secrétaire de la CGT cheminots de Périgueux.

Les cheminots de la CGT réfutent l'existence d'une cagnotte qui leur permettrait de les aider à tenir le coup financièrement... Jérôme Jean, secrétaire général de la CGT cheminots de Périgueux. "Çà n'existe pas, il n'y a pas de caisse magique, il y a des salariés qui ne peuvent pas se mettre en grève ou des retraités qui souhaitent apporter leur soutien, mais il n'y a pas de caisse noire". C'est peut être la raison pour laquelle il est si difficile de mobiliser mi-décembre. Les cheminots ont eux aussi la tête aux fêtes de Noël.