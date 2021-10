13.000 euros récoltés pour le couple d'agriculteurs victime du vol de leur récolte de courges

C'est assez spontanément que Candice, une cliente de la Ferme des 4 saisons depuis le premier confinement a eu l'idée d'ouvrir une cagnotte en ligne, pour aider Amandine et Wilfried Gagneux. "J'ai été choquée, comme beaucoup de gens, explique Candice. J'ai eu besoin de venir à la ferme pour prendre la mesure des conséquences de ce vol. Je me suis rendue compte à quel point ça allait être compliqué pour eux, pour l'avenir de l'exploitation et pour leur vie." Ces 13.000 euros vont en tout cas, pouvoir combler en partie les 20.000 euros de pertes estimées. Une aide d'autant plus précieuse alors que le couple d'agriculteurs n'a pas de nouvelles de leur assurance.

La cagnotte est toujours ouverte © Radio France - Shannon Marini

Ce samedi 23 octobre, une dizaine de proches, clients et producteurs du coin sont allés sur l'exploitation pour annoncer la somme récoltée à Amandine et Wilfried. En lançant cette cagnotte, Candice ne s'attendait pas à autant de générosité : "Je suis surprise, dans le bon sens, et surtout ça me procure un sentiment de fierté de vivre sur ce territoire. On ne pensait pas lever autant de dons, on vit sur un territoire extrêmement bienveillant et solidaire. C'est aussi un pied de nez aux personnes à l'origine du vol."

Amandine, émue aux larmes, remercie tous ceux qui ont participé : "Ça nous laisse sans voix, on ne s'attendait pas à autant de solidarité. Ça va nous aider à payer nos factures et puis à tenir le coup jusqu'à l'année prochaine." Pour leurs proches présents, l'ampleur de cet élan est moins surprenante. Natacha tient une biscuiterie voisine, elle travaille depuis un moment avec le couple : "Ils ont le cœur sur la main, ils aident tout le monde donc ça ne m'étonne pas qu'on veuille leur rendre tout ce qu'ils nous ont donné. Ils sont pudiques, ils n'aiment pas demander, donc on s'est dit qu'on allait leur faire la surprise." La cagnotte est toujours en ligne.