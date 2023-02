13 000 personnes sont en attente d'un logement social en Côte-d'Or

4,1 millions de Français sont mal logés. C'est ce que montre le dernier rapport de la fondation Abbé Pierre . On en parle avec le directeur du bailleur social côte-d'orien Orvitis, Christophe Bérion

Avez-vous les chiffres du mal-logement en Côte-d'Or ?

C'est très difficile aujourd'hui de vous donner un chiffre précis. Ce qu'on peut simplement constater, c'est que nous, chez les bailleurs sociaux, on gère un flux de demandeurs et ce flux de demandeurs est de plus de 13 000 personnes au niveau du département. Et ce chiffre ne fait que croître au fil des années. Donc, inévitablement, on constate qu'il y a un mal-être chez ces personnes qui sont soit en hébergement précaire, soit dans des logements qui ne répondent pas à leurs besoins. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils postulent pour devenir locataires chez un bailleur social.

Le parc social, il est là aussi pour proposer des réponses d'une manière beaucoup plus pérenne à ces hébergements que les personnes occupent avec un sentiment de mal-être.

L'inflation accentue le problème du mal-logement ?

Oui, parce que souvent, ces personnes occupent des logements qu'on considère comme des passoires thermiques. Donc devant les charges, l'électricité, le chauffage, l'eau, ces personnes éprouvent de plus en plus de difficultés à payer et se retrouvent ainsi avec des impayés et en précarité énergétique.

Est-ce qu'il y a suffisamment de logements à Dijon ?

Quand on a 13000 demandes en attente, quand il faut attendre à peu près quatorze mois pour avoir un logement social sur la Côte d'Or, sur la métropole, la tension est encore plus plus importante. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut mobiliser tous les acteurs, toutes les ressources. Le parc social, bien sûr, mais le parc privé aussi, parce que le parc privé doit aussi contribuer à offrir des logements pour ces familles, mais aussi éviter d'avoir des locations qui pourraient être du style Airbnb qui, derrière, ne permettent pas à des familles d'y habiter d'une manière pérenne.

La réhabilitation, c'est un enjeu prioritaire, mais également le développement d'une offre nouvelle qui permettra aussi de répondre à d'autres besoins. Donc il faut à la fois rénover, et continuer de construire.