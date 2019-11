13 entreprises girondines au CES de Las Vegas

Gironde, France

Le CES (Consumer Electronics Show), comprendre le salon de l'innovation et de la tech reconnu internationalement, accueillera 26 entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine, dont 13 start-up girondines, du 7 au 10 janvier 2020 à Las Vegas, aux Etats-Unis.

Pour ces entreprises, c'est l'occasion de se faire connaître en France et à l'étranger, d'observer ce que font leurs concurrents et de conclure des contrats à l'international.

Des innovations pour apprendre en s'amusant

Parmi les entreprises girondines qui vont participer au CES 2020, beaucoup ont développé des innovations ludiques autour des enfants, de l'éducation et des apprentissages de manière générale.

Dipongo, par exemple, propose aux enfants de lire une histoire interactive sur une tablette ou un téléphone, quand soudain, un personnage rencontre un problème. Les jeunes lecteurs doivent trouver une solution autour d'eux ou bien la dessiner, puis ils la prennent en photo et la partagent sur l'application pour faire avancer l'histoire.

Si vous avez toujours rêvé de vous mettre à la musique mais que vous trouvez cela trop contraignant, "Joué" est fait pour vous ! Le principe est simple : il suffit de télécharger une application sur son smartphone et de le brancher à une plaque qui imite un instrument. Elle reproduit, en version très simplifiée, un clavier, une guitare ou même une batterie.

Et puis ailleurs qu'en Gironde, à Pau, dans les Pyrénées Atlantiques, on se penche sur les mathématiques. Mathia est un assistant vocal qui permet aux élèves en classes de primaire de comprendre et de visualiser des concepts mathématiques. L'application a remporté un concours de l'éducation nationale grâce auquel elle sera utilisée par 100 000 enseignants partout en France, fin 2020.

Une start-up de Bègles

Marbotic permet de jouer sur une tablette, avec de vrais objets en bois. © Radio France - Louise Buyens

Parmi les entreprises girondines, Marbotic est une start-up lancée par deux béglaises. Elles ont conçu des objets en bois et une application qui fonctionnent sur des tablettes. Ces jeux éducatifs pour les enfants allient réalité et numérique et sont basés sur la méthode Montessori.

Déborah Messaoudene, co-fondatrice de Marbotic : "l'objet physique ajoute quelque chose au digital" Copier

Pour l'instant les objets en bois fonctionnent uniquement sur les tablettes de la marque Apple. Les objets et l'application Marbotic sont déjà distribués dans 46 pays et traduits dans plus de 20 langues.